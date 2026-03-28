Скандал з мобілізацією: стало відомо скільки коштує відкосити від ТЦК

У сфері мобілізації в Україні фіксують випадки вимагання хабарів, причому суми можуть суттєво різнитися залежно від обставин та конкретних посадових осіб.

Скільки коштів беруть за уникнення служби в армії України

Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив керівник Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону Артем Новов.

За його словами, єдиної "такси" за незаконні послуги не існує. В окремих випадках йдеться про суми від кількох тисяч доларів, тоді як в інших — про десятки тисяч.

Зокрема, зафіксовані випадки, коли за "вирішення питань" із мобілізацією вимагали від 4 тисяч доларів, а в окремих ситуаціях суми могли сягати 20 або навіть 80 тисяч доларів.

Представник прокуратури зазначив, що такі випадки розслідуються, однак масштаби проблеми можуть бути ширшими через різний підхід посадовців та відсутність фіксованих сум.

Водночас правоохоронні органи продовжують виявляти та документувати факти можливих корупційних правопорушень у цій сфері.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Волині правоохоронці викрили факт перевищення повноважень посадовцями територіального центру комплектування під час проведення мобілізаційних заходів.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, інцидент стався 20 березня в селищі Заболоття. За даними слідства, працівники ТЦК підійшли до 60-річного чоловіка, який перебував на риболовлі та не підлягав призову за віком. Попри це, до нього застосували фізичну силу. Правоохоронці встановили, що чоловікові заламали руку, внаслідок чого він отримав перелом кістки зі зміщенням. Крім того, до нього застосували електрошокер і перцевий газ, що спричинило опіки очей.

