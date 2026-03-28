Скандал з мобілізацією: стало відомо скільки коштує відкосити від ТЦК

Ткачова Марія
У сфері мобілізації в Україні фіксують випадки вимагання хабарів, причому суми можуть суттєво різнитися залежно від обставин та конкретних посадових осіб.
Скільки коштів беруть за уникнення служби в армії України
Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив керівник Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону Артем Новов.
За його словами, єдиної "такси" за незаконні послуги не існує. В окремих випадках йдеться про суми від кількох тисяч доларів, тоді як в інших — про десятки тисяч.
Зокрема, зафіксовані випадки, коли за "вирішення питань" із мобілізацією вимагали від 4 тисяч доларів, а в окремих ситуаціях суми могли сягати 20 або навіть 80 тисяч доларів.
Представник прокуратури зазначив, що такі випадки розслідуються, однак масштаби проблеми можуть бути ширшими через різний підхід посадовців та відсутність фіксованих сум.
Водночас правоохоронні органи продовжують виявляти та документувати факти можливих корупційних правопорушень у цій сфері.