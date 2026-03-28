Скандал с мобилизацией: стало известно, сколько стоит откосить от ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В сфере мобилизации в Украине фиксируют случаи вымогательства взяток, причем суммы могут существенно отличаться в зависимости от обстоятельств и конкретных должностных лиц.
Сколько средств берут за избегание службы в армии Украины
Об этом во время заседания временной следственной комиссии сообщил руководитель Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона Артем Новов .
По его словам, единой "таксы" за незаконные услуги не существует. В отдельных случаях речь идет о суммах от нескольких тысяч долларов, в то время как в других — о десятках тысяч.
В частности, зафиксированы случаи, когда за "решение вопросов" с мобилизацией требовали от 4 тысяч долларов, а в отдельных ситуациях суммы могли достигать 20 или даже 80 тысяч долларов.
Представитель прокуратуры отметил, что такие случаи расследуются, однако масштабы проблемы могут быть шире из-за разного подхода должностных лиц и отсутствия фиксированных сумм.
В то же время, правоохранительные органы продолжают выявлять и документировать факты возможных коррупционных правонарушений в этой сфере.