Скандал с мобилизацией: стало известно, сколько стоит откосить от ТЦК

В сфере мобилизации в Украине фиксируют случаи вымогательства взяток, причем суммы могут существенно отличаться в зависимости от обстоятельств и конкретных должностных лиц.

Сколько средств берут за избегание службы в армии Украины

Об этом во время заседания временной следственной комиссии сообщил руководитель Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона Артем Новов .

По его словам, единой "таксы" за незаконные услуги не существует. В отдельных случаях речь идет о суммах от нескольких тысяч долларов, в то время как в других — о десятках тысяч.

В частности, зафиксированы случаи, когда за "решение вопросов" с мобилизацией требовали от 4 тысяч долларов, а в отдельных ситуациях суммы могли достигать 20 или даже 80 тысяч долларов.

Представитель прокуратуры отметил, что такие случаи расследуются, однако масштабы проблемы могут быть шире из-за разного подхода должностных лиц и отсутствия фиксированных сумм.

В то же время, правоохранительные органы продолжают выявлять и документировать факты возможных коррупционных правонарушений в этой сфере.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Волыни правоохранители разоблачили факт превышения полномочий чиновниками территориального центра комплектования во время проведения мобилизационных мероприятий.

Как сообщает Государственное бюро расследований, инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье. По данным следствия, работники ТЦК подошли к 60-летнему мужчине, который находился на рыбалке и не подлежал призыву по возрасту. Несмотря на это, к нему применили физическую силу. Правоохранители установили, что мужчине заломили руку, в результате чего он получил перелом кости со смещением. Кроме того, к нему применили электрошокер и перечный газ, что привело к ожогам глаз.

