Скандал з набором чоловіків в армію: беруть навіть без пальців

У російському Омську зафіксовано випадки, коли до військової служби визнають придатними людей із серйозними проблемами зі здоров’ям.

Проблеми з набором людей в армію рф

За інформацією з оприлюдненого відео, новобранці пройшли військово-лікарську комісію у пункті відбору "Сіріус", після чого були направлені до 1442-го мотострілецького полку у складі 3-го армійського корпусу рф.

Серед них — чоловіки з вираженими фізичними обмеженнями. Зокрема, повідомляється про осіб із відсутністю частини або більшості пальців на руках, а також про військовослужбовця з помітними порушеннями мовлення.

Попри очевидні проблеми зі здоров’ям, вони були визнані придатними до служби та підписали контракти.

За наявними даними, один із новобранців не має постійного місця проживання.

Експерти зазначають, що подібні випадки можуть свідчити про кадрові труднощі та проблеми з доукомплектуванням підрозділів у російській армії.

Водночас офіційних коментарів російської сторони щодо цієї інформації наразі немає.

