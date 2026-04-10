Скандал с наборе мужчин в армию: берут даже без пальцев

Ткачова Марія
В российском Омске зафиксированы случаи, когда в военную службу признают пригодными людей с серьезными проблемами со здоровьем.
Проблемы с набором людей в армию РФ
По информации из обнародованного видео, новобранцы прошли военно-врачебную комиссию в пункте отбора "Сириус", после чего были направлены в 1442-й мотострелковый полк в составе 3-го армейского корпуса РФ.
Среди них мужчины с выраженными физическими ограничениями. В частности, сообщается о лицах с отсутствием части или большинства пальцев на руках, а также о военнослужащем с заметными нарушениями речи.
Несмотря на очевидные проблемы со здоровьем, они были признаны годными для службы и подписали контракты.
По имеющимся данным, у одного из новобранцев нет постоянного места жительства.
Эксперты отмечают, что подобные случаи могут свидетельствовать о кадровых трудностях и проблемах доукомплектования подразделений в российской армии.
В то же время официальных комментариев российской стороны по поводу этой информации пока нет.