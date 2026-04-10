Война с Россией Скандал с наборе мужчин в армию: берут даже без пальцев
Скандал с наборе мужчин в армию: берут даже без пальцев

В России заявляют о направлении на войну людей с серьезными физическими ограничениями

10 апреля 2026, 17:10
Ткачова Марія

В российском Омске зафиксированы случаи, когда в военную службу признают пригодными людей с серьезными проблемами со здоровьем.

Проблемы с набором людей в армию РФ

По информации из обнародованного видео, новобранцы прошли военно-врачебную комиссию в пункте отбора "Сириус", после чего были направлены в 1442-й мотострелковый полк в составе 3-го армейского корпуса РФ.

Среди них мужчины с выраженными физическими ограничениями. В частности, сообщается о лицах с отсутствием части или большинства пальцев на руках, а также о военнослужащем с заметными нарушениями речи.

Несмотря на очевидные проблемы со здоровьем, они были признаны годными для службы и подписали контракты.

По имеющимся данным, у одного из новобранцев нет постоянного места жительства.

Эксперты отмечают, что подобные случаи могут свидетельствовать о кадровых трудностях и проблемах доукомплектования подразделений в российской армии.

В то же время официальных комментариев российской стороны по поводу этой информации пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по двум буровым платформам России в Каспийском море.
По предварительной информации, поражения потерпели ледоустойчивые стационарные платформы ЛСП-2 на месторождении имени Владимира Грайфера (бывшее Ракушечное) и ЛСП-1 на месторождении имени Юрия Корчагина. После попадания на объектах зафиксированы пожары. Окончательные масштабы повреждений уточняются. Эти платформы расположены в северной части Каспийского моря — на расстоянии почти тысячи километров от линии боевого столкновения. Эксперты отмечают, что такие объекты являются важной частью энергетической инфраструктуры РФ и используются для обеспечения горюче-смазочными материалами, в том числе для нужд армии.



Источник: https://t.me/ne_zhdi_novosti/5954
