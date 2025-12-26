За інформацією The Insider, командувачем новоствореного роду військ — Військ безпілотних систем ЗС РФ — став підмосковний бізнесмен Юрій Ваганов, відомий під прізвиськом "Юра Унітаз". Про його призначення повідомили Z-блогери та джерела BBC News, однак офіційного підтвердження від Міноборони РФ наразі немає.

Торговець сантехніки очолює війська дронів рф

Ваганов — уродженець Електросталі, не має жодної військової освіти та до повномасштабної війни займався торгівлею сантехнікою. Саме звідси, за словами співрозмовників журналістів, і походить його прізвисько. Після початку війни він швидко перекваліфікувався у "волонтера" та став одним із ключових постачальників FPV-дронів для російських окупаційних військ.

Призначення цивільного підприємця на чолі нового роду військ викликало різке роздратування навіть серед прихильників війни. Військові та Z-автори стверджують, що замість системного розвитку доктрини безпілотної війни та зменшення втрат, проєкт будується навколо бізнес-інтересів однієї людини. За їхніми словами, Ваганов адміністративно проштовхує "власний" продукт і фактично створив монопольне становище на ринку дронів для Міноборони РФ.

Критики також звертають увагу, що створення окремих Військ безпілотних систем виглядає не як стратегічна реформа, а як спроба перерозподілу фінансових потоків на тлі затяжної війни та зростаючих втрат. Усередині російського військового середовища це призначення розглядають як черговий приклад того, як війна перетворюється на бізнес-проєкт для наближених осіб.

На цьому тлі навіть Z-канали визнають: рішення Кремля лише посилює внутрішні конфлікти та підриває довіру до управління армією, де ключові посади отримують не професійні військові, а люди з комерційними інтересами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійська федерація планує у 2026 році залучити до війська ще понад 400 тисяч осіб, фактично зберігаючи темпи масового поповнення армії, попри колосальні втрати на фронті.