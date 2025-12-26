Буданов приголомшує: скільки солдатів рф планує залучити до війська у 2026 році

Російська федерація планує у 2026 році залучити до війська ще понад 400 тисяч осіб, фактично зберігаючи темпи масового поповнення армії, попри колосальні втрати на фронті.

Плани нарощування армії рф у 2026 році

Про це повідомив Кирило Буданов в інтерв’ю, коментуючи мобілізаційні можливості країни-агресора. За його словами, ще на початку грудня росіяни вже набрали близько 403 тисяч військовослужбовців, тобто фактично перевиконали власні плани з комплектування армії на поточний рік.

Основним джерелом поповнення російських окупаційних сил залишаються контрактники. Кремль продовжує активно залучати людей на війну через фінансові стимули, пропонуючи високі одноразові виплати та підвищене грошове забезпечення. Саме гроші, а не ідеологія чи примусова мобілізація, наразі є ключовим інструментом утримання чисельності армії.

На 2026 рік російське керівництво заклало план із рекрутингу ще 409 тисяч осіб. Водночас, як зазначив Буданов, проблеми з комплектуванням у РФ нікуди не зникли — однак держава компенсує їх простим механізмом: подальшим збільшенням виплат тим, хто погоджується підписати контракт.

Таким чином, Росія намагається підтримувати воєнну машину за рахунок фінансового ресурсу, поступово перетворюючи війну на добре оплачуваний, але смертельно небезпечний "соціальний ліфт" для власного населення.

