Буданов ошеломляет: сколько солдат РФ планирует привлечь в армию в 2026 году

Российская федерация планирует в 2026 году привлечь в армию еще более 400 тысяч человек, фактически сохраняя темпы массового пополнения армии, несмотря на колоссальные потери на фронте.

Планы наращивания армии рф в 2026 году

Об этом сообщил Кирилл Буданов в интервью, комментируя мобилизационные возможности страны-агрессора. По его словам, еще в начале декабря россияне уже набрали около 403 тысяч военнослужащих, то есть фактически перевыполнили свои планы по комплектованию армии на текущий год.

Главным источником пополнения русских оккупационных сил остаются контрактники. Кремль продолжает активно привлекать людей на войну из-за финансовых стимулов, предлагая высокие единовременные выплаты и повышенное денежное довольствие. Именно деньги, а не идеология или принудительная мобилизация, являются ключевым инструментом содержания численности армии.

На 2026 год российское руководство заложило план по рекрутингу еще 409 тысяч человек. В то же время, как отметил Буданов, проблемы с комплектованием в РФ никуда не исчезли, однако государство компенсирует их простым механизмом: дальнейшим увеличением выплат тем, кто соглашается подписать контракт.

Таким образом, Россия пытается поддерживать военную машину за счет финансового ресурса, постепенно превращая войну в хорошо оплачиваемый, но смертельно опасный социальный лифт для собственного населения.

