Скандал в ВС РФ: войска дронов возглавил «Юра Унитаз»
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал в ВС РФ: войска дронов возглавил «Юра Унитаз»

В России вновь Войска беспилотных систем возглавил гражданский бизнесмен без военного образования, которого даже в Z-среде называют символом коммерциализации войны

26 декабря 2025, 20:52
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По информации The Insider , командующим вновь рода войск — Войск беспилотных систем ВС РФ — стал подмосковный бизнесмен Юрий Ваганов, известный под прозвищем "Юра Унитаз". О его назначении сообщили Z-блоггеры и источники BBC News , однако официального подтверждения от Минобороны РФ пока нет.

Скандал в ВС РФ: войска дронов возглавил «Юра Унитаз»

Продавец сантехники возглавляет войска дронов рф

Ваганов — уроженец Электростали, не имеет никакого военного образования и до полномасштабной войны занимался торговлей сантехникой. Именно отсюда, по словам собеседников журналистов, и происходит его прозвище. После начала войны он быстро переквалифицировался в "волонтёра" и стал одним из ключевых поставщиков FPV-дронов для российских оккупационных войск.

Назначение гражданского предпринимателя во главе нового рода войск вызвало резкое раздражение даже среди сторонников войны. Военные и Z-авторы утверждают, что вместо системного развития доктрины беспилотной войны и уменьшения потерь проект строится вокруг бизнес-интересов одного человека. По их словам, Ваганов административно проталкивает "собственный" продукт и фактически создал монопольное положение на рынке дронов для Минобороны РФ.

Критики также обращают внимание, что создание отдельных войск беспилотных систем выглядит не как стратегическая реформа, а как попытка перераспределения финансовых потоков на фоне затяжной войны и растущих потерь. Внутри российской военной среды это назначение рассматривается как очередной пример того, как война превращается в бизнес-проект для приближенных лиц.

На этом фоне даже Z-каналы признают: решение Кремля лишь усугубляет внутренние конфликты и подрывает доверие к управлению армией, где ключевые должности получают не профессиональные военные, а люди с коммерческими интересами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская федерация планирует в 2026 году привлечь в армию еще более 400 тысяч человек, фактически сохраняя темпы массового пополнения армии, несмотря на колоссальные потери на фронте.



Источник: https://t.me/znua_live/232310
