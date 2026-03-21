Скандал у РФ: блогерів пропонують прибрати, щоб не казали зайвого

Ткачова Марія
У російському інформаційному просторі з’явилися нові заяви, які демонструють внутрішні суперечності після чергових втрат військової техніки.
Блогери в рф
Зокрема, російська пропагандистка Юлія Вітязєва відреагувала на повідомлення про знищення двох сучасних ударних гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" за одну добу. За її словами, причиною подібних втрат нібито є діяльність воєнних блогерів, які публікують критичні або негативні матеріали.
Вона закликала переглянути критерії відбору таких блогерів, фактично натякаючи на необхідність обмеження їхньої діяльності.
Подібні заяви з’являються на тлі посилення внутрішньої напруги в російському медіапросторі, де частина Z-блогерів дедалі частіше відкрито критикує ситуацію на фронті, командування та втрати техніки.
Водночас інша частина пропагандистів намагається перекласти відповідальність за невдачі не на військове керівництво, а на інформаційне середовище.
Експерти зазначають, що такі заяви можуть свідчити про спроби посилити контроль над інформаційним простором у РФ та обмежити критику всередині системи.
На цьому фоні в російському суспільстві посилюється дискусія щодо ролі воєнних блогерів, які з одного боку підтримують війну, а з іншого — дедалі частіше публікують незручну для влади інформацію.