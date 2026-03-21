Скандал у РФ: блогерів пропонують прибрати, щоб не казали зайвого

У російському інформаційному просторі з’явилися нові заяви, які демонструють внутрішні суперечності після чергових втрат військової техніки.

Зокрема, російська пропагандистка Юлія Вітязєва відреагувала на повідомлення про знищення двох сучасних ударних гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" за одну добу. За її словами, причиною подібних втрат нібито є діяльність воєнних блогерів, які публікують критичні або негативні матеріали.

Вона закликала переглянути критерії відбору таких блогерів, фактично натякаючи на необхідність обмеження їхньої діяльності.

Подібні заяви з’являються на тлі посилення внутрішньої напруги в російському медіапросторі, де частина Z-блогерів дедалі частіше відкрито критикує ситуацію на фронті, командування та втрати техніки.

Водночас інша частина пропагандистів намагається перекласти відповідальність за невдачі не на військове керівництво, а на інформаційне середовище.

Експерти зазначають, що такі заяви можуть свідчити про спроби посилити контроль над інформаційним простором у РФ та обмежити критику всередині системи.

На цьому фоні в російському суспільстві посилюється дискусія щодо ролі воєнних блогерів, які з одного боку підтримують війну, а з іншого — дедалі частіше публікують незручну для влади інформацію.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російському інформаційному просторі продовжують з’являтися заяви про нібито "злочини українських військових", які не підкріплені жодними доказами.

Цього разу Z-журналістка Анастасія Кашеварова опублікувала розповідь, у якій стверджує, що українські військові начебто жорстоко поводилися з російським військовополоненим у Куп’янську. У її версії йдеться про пораненого російського військового, який нібито прокинувся після операції та опинився серед українських військових, після чого його начебто вивезли без одягу. Також у публікації містяться твердження про нібито вбивства російських військових у медичних закладах.

