В российском информационном пространстве появились новые заявления, демонстрирующие внутренние противоречия после очередных потерь военной техники.

Блоггеры в России

В частности, российская пропагандистка Юлия Витязева отреагировала на сообщения об уничтожении двух современных ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" за сутки. По ее словам, причиной подобных потерь якобы является деятельность военных блоггеров, публикующих критические или отрицательные материалы.

Она призвала пересмотреть критерии отбора таких блоггеров, фактически намекая на необходимость ограничения их деятельности.

Подобные заявления появляются на фоне усиления внутренних напряжений в российском медиапространстве, где часть Z-блоггеров все чаще открыто критикует ситуацию на фронте, командование и потери техники.

В то же время, остальная часть пропагандистов пытается переложить ответственность за неудачи не на военное руководство, а на информационную среду.

Эксперты отмечают, что такие заявления могут свидетельствовать о попытках ужесточить контроль над информационным пространством в РФ и ограничить критику внутри системы.

На этом фоне в российском обществе усиливается дискуссия по поводу роли военных блоггеров, которые с одной стороны поддерживают войну, а с другой — все чаще публикуют неудобную для власти информацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском информационном пространстве продолжают появляться заявления о якобы "преступлениях украинских военных", которые не подкреплены никакими доказательствами.

На этот раз Z-журналистка Анастасия Кашеварова опубликовала рассказ, в котором утверждает, что украинские военные вроде бы жестоко обращались с российским военнопленным в Купянске. В ее версии говорится о раненом российском военном, который якобы проснулся после операции и оказался среди украинских военных, после чего его якобы вывезли без одежды. Также в публикации содержатся утверждения о якобы убийствах российских военных в медицинских учреждениях.

