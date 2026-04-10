Скандал у міноборони рф: за що посадили відомого генерала

Ткачова Марія
У росії військовий суд виніс вирок колишньому заступнику міністра оборони Павло Попов, засудивши його до 19 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.
Екс-заступник міністра оборони рф у колонії за корупцію
Рішення ухвалив 235-й гарнізонний військовий суд у Москві. Попова визнали винним у низці тяжких злочинів, зокрема шахрайстві, отриманні хабарів в особливо великому розмірі, підробці документів і перевищенні службових повноважень.
Також суд постановив позбавити його військового звання генерала.
За версією слідства, протягом тривалого часу посадовець використовував своє становище для отримання незаконних вигод. Серед іншого, він безкоштовно проживав у відомчому житлі та користувався майном, яке було отримане корупційним шляхом.
Експерти зазначають, що цей вирок є частиною ширшої кампанії в рф, спрямованої на демонстрацію боротьби з корупцією у військових структурах.
Водночас аналітики звертають увагу, що подібні справи часто мають і політичний контекст та можуть бути пов’язані з внутрішніми процесами в російському керівництві.