Скандал у міноборони рф: за що посадили відомого генерала

У Москві засудили ексзаступника міністра оборони рф до 19 років колонії за корупційні злочини

10 квітня 2026, 19:49
Ткачова Марія

У росії військовий суд виніс вирок колишньому заступнику міністра оборони Павло Попов, засудивши його до 19 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Екс-заступник міністра оборони рф у колонії за корупцію

Рішення ухвалив 235-й гарнізонний військовий суд у Москві. Попова визнали винним у низці тяжких злочинів, зокрема шахрайстві, отриманні хабарів в особливо великому розмірі, підробці документів і перевищенні службових повноважень.

Також суд постановив позбавити його військового звання генерала.

За версією слідства, протягом тривалого часу посадовець використовував своє становище для отримання незаконних вигод. Серед іншого, він безкоштовно проживав у відомчому житлі та користувався майном, яке було отримане корупційним шляхом.

Експерти зазначають, що цей вирок є частиною ширшої кампанії в рф, спрямованої на демонстрацію боротьби з корупцією у військових структурах.

Водночас аналітики звертають увагу, що подібні справи часто мають і політичний контекст та можуть бути пов’язані з внутрішніми процесами в російському керівництві.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало російських військових командирів, причетних до ракетного удару по Сумах, який стався 13 квітня 2025 року у Вербну неділю.
Тоді російські війська завдали удару по місту двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Унаслідок атаки загинули 35 людей, серед них двоє дітей, ще 125 осіб отримали поранення. Було пошкоджено близько 100 об’єктів цивільної інфраструктури. За даними розвідки, до організації атаки причетні: Алєксєй Кім та Васілій Соловьйов. Також встановлено причетність низки інших посадовців, які брали участь у підготовці удару, зокрема у плануванні та координації вогневого ураження. Безпосередні накази на пуски ракет, за інформацією ГУР, віддали командири ракетних бригад: Роман Полушин та Сєргєй Пономарьов.



Джерело: https://censor.net/ua/n3609911
