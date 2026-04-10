Хто віддав наказ вдарити по цивільних у Сумах: 35 загиблих на їхній совісті

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало російських військових командирів, причетних до ракетного удару по Сумах, який стався 13 квітня 2025 року у Вербну неділю.

ГУР про російські воєнні злочини в Україні

Тоді російські війська завдали удару по місту двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Унаслідок атаки загинули 35 людей, серед них двоє дітей, ще 125 осіб отримали поранення. Було пошкоджено близько 100 об’єктів цивільної інфраструктури.

За даними розвідки, до організації атаки причетні: Алєксєй Кім та Васілій Соловьйов.

Також встановлено причетність низки інших посадовців, які брали участь у підготовці удару, зокрема у плануванні та координації вогневого ураження.

Безпосередні накази на пуски ракет, за інформацією ГУР, віддали командири ракетних бригад: Роман Полушин та Сєргєй Пономарьов.

Усім вісьмом встановленим фігурантам заочно повідомлено про підозру за статтею про воєнні злочини, що спричинили загибель людей.

Українські правоохоронці наголошують, що робота з документування воєнних злочинів триває, а причетні до атак по цивільному населенню нестимуть відповідальність.

