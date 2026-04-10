logo_ukra

BTC/USD

73111

ETH/USD

2248.75

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Хто віддав наказ вдарити по цивільних у Сумах: 35 загиблих на їхній совісті
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто віддав наказ вдарити по цивільних у Сумах: 35 загиблих на їхній совісті

Українська розвідка встановила командирів РФ, причетних до ракетного удару по Сумах у Вербну неділю

10 квітня 2026, 19:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало російських військових командирів, причетних до ракетного удару по Сумах, який стався 13 квітня 2025 року у Вербну неділю.

Хто віддав наказ вдарити по цивільних у Сумах: 35 загиблих на їхній совісті

ГУР про російські воєнні злочини в Україні

Тоді російські війська завдали удару по місту двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Унаслідок атаки загинули 35 людей, серед них двоє дітей, ще 125 осіб отримали поранення. Було пошкоджено близько 100 об’єктів цивільної інфраструктури.

За даними розвідки, до організації атаки причетні: Алєксєй Кім та Васілій Соловьйов.

Також встановлено причетність низки інших посадовців, які брали участь у підготовці удару, зокрема у плануванні та координації вогневого ураження.

Безпосередні накази на пуски ракет, за інформацією ГУР, віддали командири ракетних бригад: Роман Полушин та Сєргєй Пономарьов.

Усім вісьмом встановленим фігурантам заочно повідомлено про підозру за статтею про воєнні злочини, що спричинили загибель людей.

Українські правоохоронці наголошують, що робота з документування воєнних злочинів триває, а причетні до атак по цивільному населенню нестимуть відповідальність.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися підвищених заходів безпеки напередодні та під час святкування Великодня.
У відомстві зазначають, що фіксують регулярні спроби російських спецслужб дестабілізувати ситуацію всередині України, особливо у період великих релігійних свят, коли зростає кількість масових зібрань. Попри заяви країни-агресора про так зване "перемир’я", загрози залишаються актуальними. За інформацією СБУ, ворог продовжує використовувати інформаційно-психологічні операції, а також може вдаватися до провокацій, диверсій та терактів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/8188
Теги:

Новини

Всі новини