Кто отдал приказ ударить по гражданским в Сумах: 35 погибших на их совести
Кто отдал приказ ударить по гражданским в Сумах: 35 погибших на их совести

Украинская разведка установила командиров РФ, причастных к ракетному удару по Сумам в Вербное воскресенье

10 апреля 2026, 19:40
Ткачова Марія

Главное управление разведки Министерства обороны Украины идентифицировало российских военных командиров, причастных к ракетному удару по Сумам, который произошел 13 апреля 2025 года в Вербное воскресенье.

Кто отдал приказ ударить по гражданским в Сумах: 35 погибших на их совести

ГУР о российских военных преступлениях в Украине

Тогда российские войска нанесли удар по городу двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". В результате атаки погибли 35 человек, среди них двое детей, еще 125 человек получили ранения. Были повреждены около 100 объектов гражданской инфраструктуры.

По данным разведки, к организации атаки причастны: Алексей Ким и Василий Соловьев .

Также установлена причастность ряда других должностных лиц, участвовавших в подготовке удара, в частности, в планировании и координации огневого поражения.

Непосредственные приказы на пуски ракет, по информации ГУР, отдали командиры ракетных бригад Роман Полушин и Сергей Пономарев .

Все восемь установленных фигурантов заочно уведомлены о подозрении по статье о военных преступлениях, повлекших гибель людей.

Украинские правоохранители отмечают, что работа по документированию военных преступлений продолжается, а причастные к атакам по гражданскому населению будут нести ответственность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать повышенные меры безопасности накануне и во время празднования Пасхи.
В ведомстве отмечают, что фиксируют регулярные попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию внутри Украины, особенно в период больших религиозных праздников, когда растет массовое собрание. Несмотря на заявления страны-агрессора о так называемом "перемирии", угрозы остаются актуальными. По информации СБУ, враг продолжает использовать информационно-психологические операции, а также может прибегать к провокациям, диверсиям и терактам.



Источник: https://t.me/DIUkraine/8188
