Кто отдал приказ ударить по гражданским в Сумах: 35 погибших на их совести

Ткачова Марія
Главное управление разведки Министерства обороны Украины идентифицировало российских военных командиров, причастных к ракетному удару по Сумам, который произошел 13 апреля 2025 года в Вербное воскресенье.
ГУР о российских военных преступлениях в Украине
Тогда российские войска нанесли удар по городу двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". В результате атаки погибли 35 человек, среди них двое детей, еще 125 человек получили ранения. Были повреждены около 100 объектов гражданской инфраструктуры.
По данным разведки, к организации атаки причастны: Алексей Ким и Василий Соловьев .
Также установлена причастность ряда других должностных лиц, участвовавших в подготовке удара, в частности, в планировании и координации огневого поражения.
Непосредственные приказы на пуски ракет, по информации ГУР, отдали командиры ракетных бригад Роман Полушин и Сергей Пономарев .
Все восемь установленных фигурантов заочно уведомлены о подозрении по статье о военных преступлениях, повлекших гибель людей.
Украинские правоохранители отмечают, что работа по документированию военных преступлений продолжается, а причастные к атакам по гражданскому населению будут нести ответственность.