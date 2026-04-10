Скандал в минобороны РФ: за что посадили известного генерала

Ткачова Марія
В России военный суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Павел Попов , приговорив его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Экс-замминистра обороны РФ в колонии за коррупцию
Решение принял 235-й гарнизонный военный суд в Москве. Попов был признан виновным в ряде тяжких преступлений, в том числе мошенничестве, получении взяток в особо крупном размере, подделке документов и превышении служебных полномочий.
Также суд постановил лишить его воинского звания генерала.
По версии следствия, в течение длительного времени чиновник использовал свое положение для получения незаконных выгод. Среди прочего он бесплатно проживал в ведомственном жилье и пользовался имуществом, полученным коррупционным путем.
Эксперты отмечают, что этот приговор является частью более широкой кампании в России, направленной на демонстрацию борьбы с коррупцией в военных структурах.
В то же время, аналитики обращают внимание, что подобные дела часто имеют и политический контекст и могут быть связаны с внутренними процессами в российском руководстве.