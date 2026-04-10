Скандал в минобороны РФ: за что посадили известного генерала
Скандал в минобороны РФ: за что посадили известного генерала

В Москве приговорили эксзамминистра обороны РФ к 19 годам колонии за коррупционные преступления

10 апреля 2026, 19:49
Ткачова Марія

В России военный суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Павел Попов , приговорив его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Экс-замминистра обороны РФ в колонии за коррупцию

Решение принял 235-й гарнизонный военный суд в Москве. Попов был признан виновным в ряде тяжких преступлений, в том числе мошенничестве, получении взяток в особо крупном размере, подделке документов и превышении служебных полномочий.

Также суд постановил лишить его воинского звания генерала.

По версии следствия, в течение длительного времени чиновник использовал свое положение для получения незаконных выгод. Среди прочего он бесплатно проживал в ведомственном жилье и пользовался имуществом, полученным коррупционным путем.

Эксперты отмечают, что этот приговор является частью более широкой кампании в России, направленной на демонстрацию борьбы с коррупцией в военных структурах.

В то же время, аналитики обращают внимание, что подобные дела часто имеют и политический контекст и могут быть связаны с внутренними процессами в российском руководстве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины идентифицировало российских военных командиров, причастных к ракетному удару по Сумам, который произошел 13 апреля 2025 года в Вербное воскресенье.
Тогда российские войска нанесли удар по городу двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". В результате атаки погибли 35 человек, среди них двое детей, еще 125 человек получили ранения. Были повреждены около 100 объектов гражданской инфраструктуры. По данным разведки, к организации атаки причастны: Алексей Ким и Василий Соловьев. Также установлена причастность ряда других должностных лиц, участвовавших в подготовке удара, в частности, в планировании и координации огневого поражения. Непосредственные приказы по пускам ракет, по информации ГУР, отдали командиры ракетных бригад: Роман Полушин и Сергей Пономарев.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://censor.net/ua/n3609911
