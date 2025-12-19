Скандал у ЄС: Орбан сумнівається, що Росія напала на Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову скандальну заяву щодо війни Росії проти України, поставивши під сумнів сам факт агресії. Про це повідомляє угорське видання HVG, яке цитує слова глави уряду.

Орган про війну проти України

Заява пролунала в контексті критики рішення Європейського Союзу щодо виділення Україні кредиту та можливого використання заморожених російських активів для допомоги Києву. За словами Орбана, такі кроки нібито можуть мати серйозні наслідки для ЄС і навіть бути "рівнозначними оголошенню війни".

Водночас угорський прем’єр заявив, що сам кредит, який у підсумку був схвалений країнами Євросоюзу, не означає негайного вступу ЄС у війну. Однак, за його словами, за це рішення "зрештою платитимуть європейці".

"Вони [європейці] спокійно снідають удома, п’ють каву і думають про те, наскільки це морально правильна справа — допомагати маленькій країні, на яку напали, хоча вона, звісно, не така вже й маленька і не зовсім ясно, хто на кого напав", — заявив Орбан.

Він також додав, що, на його думку, допомога країні, яка зазнала насильства, "нічого не коштує зараз", але фінансові наслідки цієї підтримки відчуватимуть громадяни країн ЄС у майбутньому.

Це не перша заява Орбана, яка викликає різку критику з боку партнерів по ЄС та України. Угорський прем’єр системно виступає проти військової та фінансової допомоги Києву, блокує або гальмує спільні рішення Євросоюзу та неодноразово озвучував тези, співзвучні з російською пропагандою.

