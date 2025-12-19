logo_ukra

Гончаренко здивував заявою: вплив на Зеленського та звʼязки з РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Гончаренко здивував заявою: вплив на Зеленського та звʼязки з РФ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «державна зрада» щодо Міндіча після звернення народного депутата Олексія Гончаренка та публікації резонансних записів

19 грудня 2025, 18:03
Автор:
Ткачова Марія

Проти Міндіча відкрито кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу України — "державна зрада". Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, оприлюднивши відповідь Служби безпеки України на його офіційне звернення.

Гончаренко здивував заявою: вплив на Зеленського та звʼязки з РФ

«Державна зрада» щодо Міндіча

За словами депутата, одразу після публікації так званих "плівок Міндіча" він направив запит до СБУ з вимогою перевірити низку критично важливих питань. Зокрема, чи мав Міндіч доступ до державної таємниці, чи існували в нього можливі зв’язки з російськими спецслужбами, а також який реальний вплив він міг мати на президента Володимира Зеленського.


Гончаренко здивував заявою: вплив на Зеленського та звʼязки з РФ - фото 2

Окремо у зверненні Гончаренка йшлося про можливий вплив Міндіча на колишнього міністра оборони, а нині секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

У відповіді СБУ зазначено, що щодо особи, вказаної у зверненні депутата, а також осіб, пов’язаних із нею, розпочато досудове розслідування в межах кримінального провадження за статтею 111 ККУ — державна зрада.

Гончаренко наголосив, що відкриття такого провадження означає перевірку дій фігуранта на предмет шкоди національній безпеці України в умовах повномасштабної війни.

Наразі СБУ не розкриває деталей розслідування, зокрема щодо можливого кола підозрюваних, характеру доказів або процесуального статусу Міндіча.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що влада фактично ігнорує ситуацію навколо Маяків і стратегічного мосту в Одеській області, який російські війська системно обстрілюють уже другий день поспіль.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51706
