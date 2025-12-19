logo

BTC/USD

88266

ETH/USD

2980.53

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Гончаренко удивил заявлением: влияние на Зеленского и связи с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Гончаренко удивил заявлением: влияние на Зеленского и связи с РФ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье «государственная измена» в отношении Миндича после обращения народного депутата Алексея Гончаренко и публикации резонансных записей

19 декабря 2025, 18:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Против Миндича возбуждено уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины — "государственная измена". Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, обнародовав ответ Службы безопасности Украины на его официальное обращение.

Гончаренко удивил заявлением: влияние на Зеленского и связи с РФ

«Гос Измена» Миндича

По словам депутата, сразу после публикации так называемых "пленок Миндича" он направил запрос в СБУ с требованием проверить ряд критически важных вопросов. В частности, имел ли Миндич доступ к государственной тайне, существовали ли у него возможные связи с российскими спецслужбами, а также какое реальное влияние он мог оказать на президента Владимира Зеленского.


Гончаренко удивил заявлением: влияние на Зеленского и связи с РФ - фото 2

Отдельно в обращении Гончаренко говорилось о возможном влиянии Миндича на бывшего министра обороны, а ныне секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

В ответе СБУ отмечено, что в отношении лица, указанного в обращении депутата, а также лиц, связанных с ним, начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по статье 111 УКУ — государственная измена.

Гончаренко отметил, что открытие такого производства означает проверку действий фигуранта на предмет ущерба национальной безопасности Украины в условиях полномасштабной войны.

В настоящее время СБУ не раскрывает деталей расследования, в частности, относительно возможного круга подозреваемых, характера доказательств или процессуального статуса Миндича.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что власти фактически игнорируют ситуацию вокруг Маяков и стратегического моста в Одесской области, который российские войска системно обстреливают уже второй день подряд.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/51706
Теги:

Новости

Все новости