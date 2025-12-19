Гончаренко удивил заявлением: влияние на Зеленского и связи с РФ

Против Миндича возбуждено уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины — "государственная измена". Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, обнародовав ответ Службы безопасности Украины на его официальное обращение.

«Гос Измена» Миндича

По словам депутата, сразу после публикации так называемых "пленок Миндича" он направил запрос в СБУ с требованием проверить ряд критически важных вопросов. В частности, имел ли Миндич доступ к государственной тайне, существовали ли у него возможные связи с российскими спецслужбами, а также какое реальное влияние он мог оказать на президента Владимира Зеленского.







Отдельно в обращении Гончаренко говорилось о возможном влиянии Миндича на бывшего министра обороны, а ныне секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

В ответе СБУ отмечено, что в отношении лица, указанного в обращении депутата, а также лиц, связанных с ним, начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по статье 111 УКУ — государственная измена.

Гончаренко отметил, что открытие такого производства означает проверку действий фигуранта на предмет ущерба национальной безопасности Украины в условиях полномасштабной войны.

В настоящее время СБУ не раскрывает деталей расследования, в частности, относительно возможного круга подозреваемых, характера доказательств или процессуального статуса Миндича.

