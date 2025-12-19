Гончаренко різко звернувся до влади: чому бомблять мости на Одещині

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що влада фактично ігнорує ситуацію навколо Маяків і стратегічного мосту в Одеській області, який російські війська системно обстрілюють уже другий день поспіль.

Гончаренко про російські атаки по мостам на Одещині

За його словами, удари по цьому напрямку тривають на тлі постійних атак на Одещину, які не припиняються вже другий тиждень. Водночас мешканці півдня області залишаються без чітких роз’яснень щодо безпекової ситуації та можливих сценаріїв розвитку подій.

Гончаренко наголосив, що не закликає поширювати чутливу або військову інформацію, однак ставить пряме запитання: чому стратегічний об’єкт не був захищений навіть базовими інженерними засобами, зокрема захисними сітками від ударів дронів-камікадзе.

Окремо депутат звернув увагу на відсутність комунікації з цивільним населенням. За його словами, до нього масово звертаються мешканці Ізмаїла, Кілії, Білгорода-Дністровського та інших населених пунктів з питаннями про те, що відбувається і як їм діяти у разі подальшого загострення.

"Це стратегічний обʼєкт. Я не закликаю розповсюджувати чутливу інформацію. Але чому він навіть сітками не був захищений? І головне — заспокойте людей. Дайте їм розуміння по ситуації", — наголосив Гончаренко.

Він підкреслив, що в умовах постійних атак ключову роль відіграє не лише оборона інфраструктури, а й своєчасна та зрозуміла комунікація з населенням, якої наразі бракує.

"Ну що за бардак", — підсумував народний депутат.

