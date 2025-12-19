Гончаренко резко обратился к власти: почему бомбят мосты в Одесской области

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что власти фактически игнорируют ситуацию вокруг Маяков и стратегического моста в Одесской области, который российские войска системно обстреливают уже второй день подряд.

Гончаренко про российские атаки по мостам в Одесской области

По его словам, удары по этому направлению продолжаются на фоне непрекращающихся уже вторую неделю постоянных атак на Одесщину. В то же время южане остаются без четких разъяснений относительно ситуации безопасности и возможных сценариев развития событий.

Гончаренко подчеркнул, что не призывает распространять чувствительную или военную информацию, однако задает прямой вопрос: почему стратегический объект не был защищен даже базовыми инженерными средствами, в том числе защитными сетками от ударов дронов-камикадзе.

Отдельно депутат обратил внимание на отсутствие коммуникации с гражданским населением. По его словам, к нему массово обращаются жители Измаила, Килии, Белгорода-Днестровского и других населенных пунктов с вопросами о том, что происходит и как им поступить в случае дальнейшего обострения.

"Это стратегический объект. Я не призываю распространять чувствительную информацию. Но почему он даже сетями не был защищен? И главное – успокойте людей. Дайте им понимание по ситуации", — подчеркнул Гончаренко.

Он подчеркнул, что в условиях постоянных атак ключевую роль играет не только оборона инфраструктуры, но и своевременная и понятная коммуникация с недостающим населением.

"Ну что за бардак", — подытожил народный депутат.

