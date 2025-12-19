Офіцерів 125-ї бригади кинули під Купʼянськ в піхоту: що сталося

У 125-й ОВМБр Третього армійського корпусу офіцерів, які недбало ставилися до служби та не виконали бойові завдання, перевели в піхоту на Куп’янський напрямок — щоб проявити себе безпосередньо в бою.

Офіцери в піхоті

Про це повідомив новий комбриг бригади Володимир Фокін. У підрозділі також провели перевірку знань офіцерського складу. За його словами, особовий склад уперше відчув принцип справедливості.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький наголосив: командири несуть пряму відповідальність за життя бійців, а хибні рішення мають реальну ціну — тому перевірка офіцерів і їхня участь у бойових діях є питанням професійності та виживання підрозділу.

