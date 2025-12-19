logo_ukra

Чи пішов Єрмак у ЗСУ: відповідь Генштабу

Андрій Єрмак не проходить службу у Сухопутних військах ЗСУ, повідомили журналістам у Генеральному штабі

19 грудня 2025, 17:35
Автор:
Ткачова Марія

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак не проходить службу у Сухопутних військах Збройних сил України. Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на відповідь Генерального штабу ЗСУ.

Чи пішов Єрмак у ЗСУ: відповідь Генштабу

Служба Андрія Єрмака в ЗСУ

Журналісти звернулися до Генштабу із запитом, чи долучився Єрмак до Сил оборони України та до якого саме роду військ. У Сухопутних військах офіційно повідомили, що ексочільник ОП у їхніх лавах службу не проходить.

Також журналісти звернулися за коментарем до молодшого брата Андрія Єрмака — Дениса Єрмака. За словами голови СБУ, Денис Єрмак служить снайпером в Іноземному легіоні Головного управління розвідки Міноборони України.

Денис Єрмак повідомив, що його брат не звертався до нього з питаннями щодо служби у Силах оборони.

Раніше американське видання The New York Post писало, що Андрій Єрмак нібито заявляв про наміри вирушити на фронт після відставки з посади керівника Офісу президента. Офіційних підтверджень цим заявам на момент публікації немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію далеко за межами території нашої держави, уразивши російський танкер так званого "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря. Про це повідомили поінформовані джерела в СБУ.
Операція була здійснена підрозділом "Альфа" СБУ за допомогою повітряних безпілотників. Ураження відбулося на відстані понад 2 тисячі кілометрів від України. Ціллю став танкер QENDIL, який Росія використовувала для обходу міжнародних санкцій та фінансування війни проти України.



Джерело: https://www.slidstvo.info/news/shchodo-sluzhby-yoho-vin-do-mene-ne-zvertavsia-denys-yermak-pro-svoho-brata-andriia/
