Чи пішов Єрмак у ЗСУ: відповідь Генштабу

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак не проходить службу у Сухопутних військах Збройних сил України. Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на відповідь Генерального штабу ЗСУ.

Служба Андрія Єрмака в ЗСУ

Журналісти звернулися до Генштабу із запитом, чи долучився Єрмак до Сил оборони України та до якого саме роду військ. У Сухопутних військах офіційно повідомили, що ексочільник ОП у їхніх лавах службу не проходить.

Також журналісти звернулися за коментарем до молодшого брата Андрія Єрмака — Дениса Єрмака. За словами голови СБУ, Денис Єрмак служить снайпером в Іноземному легіоні Головного управління розвідки Міноборони України.

Денис Єрмак повідомив, що його брат не звертався до нього з питаннями щодо служби у Силах оборони.

Раніше американське видання The New York Post писало, що Андрій Єрмак нібито заявляв про наміри вирушити на фронт після відставки з посади керівника Офісу президента. Офіційних підтверджень цим заявам на момент публікації немає.

