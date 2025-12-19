Чи пішов Єрмак у ЗСУ: відповідь Генштабу

Рубрики
Ткачова Марія
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак не проходить службу у Сухопутних військах Збройних сил України. Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на відповідь Генерального штабу ЗСУ.
Служба Андрія Єрмака в ЗСУ
Журналісти звернулися до Генштабу із запитом, чи долучився Єрмак до Сил оборони України та до якого саме роду військ. У Сухопутних військах офіційно повідомили, що ексочільник ОП у їхніх лавах службу не проходить.
Також журналісти звернулися за коментарем до молодшого брата Андрія Єрмака — Дениса Єрмака. За словами голови СБУ, Денис Єрмак служить снайпером в Іноземному легіоні Головного управління розвідки Міноборони України.
Денис Єрмак повідомив, що його брат не звертався до нього з питаннями щодо служби у Силах оборони.
Раніше американське видання The New York Post писало, що Андрій Єрмак нібито заявляв про наміри вирушити на фронт після відставки з посади керівника Офісу президента. Офіційних підтверджень цим заявам на момент публікації немає.