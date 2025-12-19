logo_ukra

BTC/USD

87923

ETH/USD

2959.17

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією СБУ вперше вдарила по «тіньовому флоту» РФ у Середземному морі
commentss НОВИНИ Всі новини

СБУ вперше вдарила по «тіньовому флоту» РФ у Середземному морі

Служба безпеки України вперше уразила танкер російського «тіньового флоту» у нейтральних водах Середземного моря, завдавши удару за понад 2 тисячі кілометрів від України

19 грудня 2025, 13:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію далеко за межами території нашої держави, уразивши російський танкер так званого "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря. Про це повідомили поінформовані джерела в СБУ.

СБУ вперше вдарила по «тіньовому флоту» РФ у Середземному морі

Удар СБУ по «тіньовому флоту» рф

Операція була здійснена підрозділом "Альфа" СБУ за допомогою повітряних безпілотників. Ураження відбулося на відстані понад 2 тисячі кілометрів від України. Ціллю став танкер QENDIL, який Росія використовувала для обходу міжнародних санкцій та фінансування війни проти України.

На момент атаки судно не перевозило жодного вантажу та перебувало порожнім. У СБУ наголошують, що це виключало будь-які ризики для екологічної ситуації в регіоні та не створювало загроз для цивільного судноплавства.

"РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння коштів, які спрямовувалися на війну проти України. З точки зору міжнародного права, законів і звичаїв війни — це абсолютно законна ціль", — зазначило джерело в СБУ.

У результаті атаки танкер QENDIL зазнав критичних пошкоджень і наразі не може використовуватися за призначенням. Таким чином, СБУ фактично вивела судно з експлуатації.

У спецслужбі підкреслили, що ця операція є чітким сигналом для Росії: Україна здатна завдавати ударів по інфраструктурі ворога у будь-якій точці світу, де б він не намагався сховатися.

"Ворог має розуміти: Україна не зупиниться", — наголосили в СБУ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у селі Кременище Обухівського району Київської області правоохоронці зафіксували факт масового жорстокого поводження з тваринами. Про інцидент 18 грудня поліцію повідомив зооволонтер, який звернув увагу на приватний будинок, де котів утримували в неналежних умовах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини