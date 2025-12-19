СБУ вперше вдарила по «тіньовому флоту» РФ у Середземному морі

Служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію далеко за межами території нашої держави, уразивши російський танкер так званого "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря. Про це повідомили поінформовані джерела в СБУ.

Удар СБУ по «тіньовому флоту» рф

Операція була здійснена підрозділом "Альфа" СБУ за допомогою повітряних безпілотників. Ураження відбулося на відстані понад 2 тисячі кілометрів від України. Ціллю став танкер QENDIL, який Росія використовувала для обходу міжнародних санкцій та фінансування війни проти України.

На момент атаки судно не перевозило жодного вантажу та перебувало порожнім. У СБУ наголошують, що це виключало будь-які ризики для екологічної ситуації в регіоні та не створювало загроз для цивільного судноплавства.

"РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння коштів, які спрямовувалися на війну проти України. З точки зору міжнародного права, законів і звичаїв війни — це абсолютно законна ціль", — зазначило джерело в СБУ.

У результаті атаки танкер QENDIL зазнав критичних пошкоджень і наразі не може використовуватися за призначенням. Таким чином, СБУ фактично вивела судно з експлуатації.

У спецслужбі підкреслили, що ця операція є чітким сигналом для Росії: Україна здатна завдавати ударів по інфраструктурі ворога у будь-якій точці світу, де б він не намагався сховатися.

"Ворог має розуміти: Україна не зупиниться", — наголосили в СБУ.

