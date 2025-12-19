СБУ впервые ударила по «теневому флоту» РФ в Средиземном море

Служба безопасности Украины провела беспрецедентную спецоперацию далеко за пределами территории нашего государства, поразив российский танкер так называемого теневого флота в нейтральных водах Средиземного моря. Об этом сообщили информированные источники в СБУ.

Удар СБУ по «теневому флоту» рф

Операция была осуществлена подразделением "Альфа" СБУ с помощью воздушных беспилотников. Поражение произошло на расстоянии более 2 тысяч километров от Украины. Целью стал танкер QENDIL, который Россия использовала для обхода международных санкций и войны против Украины.

На момент атаки судно не перевозило ни одного груза и находилось пустым. В СБУ подчеркивают, что это исключало какие-либо риски для экологической ситуации в регионе и не создавало угроз для гражданского судоходства.

"РФ использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания средств, направлявшихся на войну против Украины. С точки зрения международного права, законов и обычаев войны это абсолютно законная цель", — отметил источник в СБУ.

В результате атаки танкер QENDIL получил критические повреждения и пока не может использоваться по назначению. Таким образом, СБУ фактически вывела судно из строя.

В спецслужбе подчеркнули, что эта операция является четким сигналом для России: Украина способна наносить удары по инфраструктуре врага в любой точке мира, где бы он ни пытался скрыться.

"Враг должен понимать: Украина не остановится", — подчеркнули в СБУ.

