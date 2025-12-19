logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Моторошна трагедія на Київщині: гибель десятків тварин
commentss НОВИНИ Всі новини

Моторошна трагедія на Київщині: гибель десятків тварин

В Обухівському районі Київської області правоохоронці виявили будинок із десятками котів, яких утримували в антисанітарних умовах — 51 тварина загинула

19 грудня 2025, 13:36
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У селі Кременище Обухівського району Київської області правоохоронці зафіксували факт масового жорстокого поводження з тваринами. Про інцидент 18 грудня поліцію повідомив зооволонтер, який звернув увагу на приватний будинок, де котів утримували в неналежних умовах.

Моторошна трагедія на Київщині: гибель десятків тварин

У приватному будинку загинули десятки тварин

Під час огляду приміщення поліцейські та волонтери побачили десятки тварин, які перебували у тісноті, антисанітарії та без належного догляду. Зафіксовано відсутність нормальних умов для життя, харчування та ветеринарної допомоги.

У результаті спільних дій вдалося врятувати 39 живих котів. Усіх тварин передали до притулку, де їм наразі надають необхідну медичну допомогу та догляд.

Водночас на місці виявили тіла 51 загиблої тварини. Загиблих котів направили до Київської міської лікарні ветеринарної медицини для проведення експертизи та встановлення точних причин смерті.

Правоохоронні органи розпочали перевірку за фактом жорстокого поводження з тваринами. Після отримання результатів експертизи буде ухвалено процесуальні рішення в межах чинного законодавства.

Джерело: https://gp.gov.ua/ua/categories/novini?page=2
