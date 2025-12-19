logo_ukra

Прямо зараз проводяться обшуки в органах влади
commentss НОВИНИ Всі новини

Прямо зараз проводяться обшуки в органах влади

У Луцьку правоохоронці проводять обшуки в приміщеннях міської та обласної рад — інформацію підтвердили в органах влади

19 грудня 2025, 13:29
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У приміщенні Луцької міської ради зранку проводяться обшуки. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця подій.

Прямо зараз проводяться обшуки в органах влади

Обшуки в Луцької та Волинської міської та обласної ради

Інформацію про слідчі дії підтвердив заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський. За його словами, правоохоронці працюють у будівлі міськради від ранку.

Згодом стало відомо, що обшуки також відбуваються у приміщенні Волинської обласної ради. Цю інформацію Суспільному підтвердив керуючий справами апарату облради Віталій Максим’як.

Наразі офіційних повідомлень від правоохоронних органів щодо причин та процесуальних підстав обшуків не оприлюднено. Також не уточнюється, у межах якого кримінального провадження проводяться слідчі дії та чи є фігуранти серед посадовців.

Редакція очікує на коментарі правоохоронців та оновлюватиме інформацію після появи офіційних заяв.

Джерело: https://t.me/suspilne_lutsk/25528
