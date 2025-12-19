Путін заявив, що хоче миру

Президент Росії Володимир Путін під час спілкування з журналістами відповів на запитання кореспондента американського телеканалу NBC щодо можливих наслідків відмови Росії від мирних ініціатив і відповідальності за загибель українців.

Путін про війну в Україні

У відповідь Путін заявив, що Росія не вважає себе відповідальною за людські жертви, оскільки, за його словами, не вона розпочала війну.

"Ми не вважаємо себе відповідальними за смерті людей. Тому що не ми почали цю війну. Вона почалася з державного перевороту в 2014 році", — заявив Путін, повторивши тезу, яку Кремль неодноразово використовує у своїй пропаганді.

Він також заявив, що Росія тривалий час не визнавала так звані "ЛДНР", але, за його словами, була "вимушена застосувати сили ЗС РФ" через "обман" та нереалізацію Мінських домовленостей.

Окремо Путін згадав президента США Дональда Трампа, заявивши, що той, на його думку, "абсолютно щиро" докладає зусиль для досягнення миру.

За словами глави Кремля, під час переговорів у Анкориджі російська сторона нібито "практично погодилася" з пропозиціями Трампа, а на попередніх зустрічах у Москві була готова йти на певні компроміси.

"Говорити, що ми не хочемо миру — некоректно", — заявив Путін.

Водночас він переклав відповідальність за подальший перебіг переговорів на Україну та європейських партнерів, заявивши, що "м’яч цілком і повністю на їхньому боці".

Українська влада неодноразово наголошувала, що війна проти України є актом збройної агресії з боку Росії, а спроби перекласти відповідальність за її наслідки на Київ або Захід є елементом інформаційної війни Кремля.

