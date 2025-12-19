Путин заявил, что хочет мира

Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами ответил на вопросы корреспондента американского телеканала NBC по поводу возможных последствий отказа России от мирных инициатив и ответственности за гибель украинцев.

Путин про войну в Украине

В ответ Путин заявил, что Россия не считает себя ответственной за человеческие жертвы, поскольку, по его словам, она не начала войну.

"Мы не считаем себя ответственными за смерть людей. Потому что мы не начали эту войну. Она началась с государственного переворота в 2014 году", — заявил Путин, повторив тезис, который Кремль неоднократно использует в своей пропаганде.

Он также заявил, что Россия долгое время не признавала так называемые ЛДНР, но, по его словам, была вынуждена применить силы ВС РФ из-за обмана и нереализации Минских договоренностей.

Отдельно Путин упомянул президента США Дональда Трампа, заявив, что тот, по его мнению, "совершенно искренне" прилагает усилия для достижения мира.

По словам главы Кремля, во время переговоров в Анкоридже российская сторона якобы практически согласилась с предложениями Трампа, а на предыдущих встречах в Москве была готова идти на определенные компромиссы.

"Говорить, что мы не хотим мира — некорректно", — заявил Путин.

В то же время, он перевел ответственность за дальнейшее ход переговоров на Украину и европейских партнеров, заявив, что "мяч целиком и полностью на их стороне".

Украинские власти неоднократно отмечали, что война против Украины является актом вооруженной агрессии со стороны России, а попытки переложить ответственность за ее последствия на Киев или Запад являются элементом информационной войны Кремля.

