Главная Новости Общество Война с Россией Путин заявил, что хочет мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин заявил, что хочет мира

Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста NBC об ответственности за гибель украинцев, снова повторил кремлевские тезисы о войне и перевел ответственность за мирный процесс на Украину и Запад

19 декабря 2025, 13:18
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами ответил на вопросы корреспондента американского телеканала NBC по поводу возможных последствий отказа России от мирных инициатив и ответственности за гибель украинцев.

Путин заявил, что хочет мира

Путин про войну в Украине

В ответ Путин заявил, что Россия не считает себя ответственной за человеческие жертвы, поскольку, по его словам, она не начала войну.

"Мы не считаем себя ответственными за смерть людей. Потому что мы не начали эту войну. Она началась с государственного переворота в 2014 году", — заявил Путин, повторив тезис, который Кремль неоднократно использует в своей пропаганде.

Он также заявил, что Россия долгое время не признавала так называемые ЛДНР, но, по его словам, была вынуждена применить силы ВС РФ из-за обмана и нереализации Минских договоренностей.

Отдельно Путин упомянул президента США Дональда Трампа, заявив, что тот, по его мнению, "совершенно искренне" прилагает усилия для достижения мира.

По словам главы Кремля, во время переговоров в Анкоридже российская сторона якобы практически согласилась с предложениями Трампа, а на предыдущих встречах в Москве была готова идти на определенные компромиссы.

"Говорить, что мы не хотим мира — некорректно", — заявил Путин.

В то же время, он перевел ответственность за дальнейшее ход переговоров на Украину и европейских партнеров, заявив, что "мяч целиком и полностью на их стороне".

Украинские власти неоднократно отмечали, что война против Украины является актом вооруженной агрессии со стороны России, а попытки переложить ответственность за ее последствия на Киев или Запад являются элементом информационной войны Кремля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что установление полного контроля над Купянском является лишь вопросом времени и может произойти уже в ближайшие недели.



Источник: https://t.me/mash/70375
