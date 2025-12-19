Прямо сейчас проводятся обыски в органах власти

Рубрики
В помещении Луцкого городского совета утром проводятся обыски. Об этом сообщает корреспондент Общественного с места событий.
Обыски в Луцком и Волынском горсовете
Информацию о следственных действиях подтвердил заместитель начальника управления информационной работы городского совета Луцка Александр Олишевский. По его словам, правоохранители работают в здании горсовета с утра.
Впоследствии стало известно, что обыски также проходят в помещении Волынского областного совета. Эту информацию Общественному подтвердил управляющий делами аппарата облсовета Виталий Максимяк.
Пока официальные сообщения от правоохранительных органов о причинах и процессуальных основаниях обысков не обнародованы. Также не уточняется, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия и есть ли фигуранты среди чиновников.
Редакция ожидает комментарии правоохранителей и будет обновлять информацию после появления официальных заявлений.