Жуткая трагедия на Киевщине: гибель десятков животных

В селе Кременище Обуховского района Киевской области правоохранители зафиксировали факт массового жестокого обращения с животными. Об инциденте 18 декабря полицию сообщил зооволонтер, обративший внимание на частный дом, где кошек содержали в ненадлежащих условиях.
В частном доме погибли десятки животных
Во время осмотра помещения полицейские и волонтеры увидели десятки животных, находившихся в тесноте, антисанитарии и без надлежащего ухода. Отмечено отсутствие нормальных условий для жизни, питания и ветеринарной помощи.
В результате совместных действий удалось спасти 39 живых кошек. Всех животных передали в приют, где им оказывают необходимую медицинскую помощь и уход.
В то же время на месте обнаружили тела 51 погибшего животного. Погибших кошек направили в Киевскую городскую больницу ветеринарной медицины для проведения экспертизы и установления точных причин смерти.
Правоохранительные органы приступили к проверке по факту жестокого обращения с животными. После получения результатов экспертизы будут приняты процессуальные решения в рамках действующего законодательства.