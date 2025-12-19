logo

Жуткая трагедия на Киевщине: гибель десятков животных

В Обуховском районе Киевской области правоохранители обнаружили дом с десятками кошек, которые содержались в антисанитарных условиях — 51 животное погибло

19 декабря 2025, 13:37
В селе Кременище Обуховского района Киевской области правоохранители зафиксировали факт массового жестокого обращения с животными. Об инциденте 18 декабря полицию сообщил зооволонтер, обративший внимание на частный дом, где кошек содержали в ненадлежащих условиях.

Жуткая трагедия на Киевщине: гибель десятков животных

В частном доме погибли десятки животных

Во время осмотра помещения полицейские и волонтеры увидели десятки животных, находившихся в тесноте, антисанитарии и без надлежащего ухода. Отмечено отсутствие нормальных условий для жизни, питания и ветеринарной помощи.

В результате совместных действий удалось спасти 39 живых кошек. Всех животных передали в приют, где им оказывают необходимую медицинскую помощь и уход.

В то же время на месте обнаружили тела 51 погибшего животного. Погибших кошек направили в Киевскую городскую больницу ветеринарной медицины для проведения экспертизы и установления точных причин смерти.

Правоохранительные органы приступили к проверке по факту жестокого обращения с животными. После получения результатов экспертизы будут приняты процессуальные решения в рамках действующего законодательства.

Источник: https://gp.gov.ua/ua/categories/novini?page=2
