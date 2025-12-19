logo

Ушел ли Ермак в ВСУ: ответ Генштаба
НОВОСТИ

Ушел ли Ермак в ВСУ: ответ Генштаба

Андрей Ермак не проходит службу в Сухопутных войсках ВСУ, сообщили журналистам в Генеральном штабе

19 декабря 2025, 17:35
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не проходит службу в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Следствие.Инфо со ссылкой на ответ Генерального штаба ВСУ.



Служба Андрея Ермака в ВСУ

Журналисты обратились в Генштаб с запросом, присоединился ли Ермак к Силам обороны Украины и к какому именно роду войск. В Сухопутных войсках официально сообщили, что эксочельщик ОП в их рядах службу не проходит.

Также журналисты обратились за комментарием к младшему брату Андрею Ермаку — Денису Ермаку. По словам главы СБУ, Денис Ермак служит снайпером в Иностранном легионе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Денис Ермак сообщил, что его брат не обращался к нему по вопросам службы в Силах обороны.

Ранее американское издание The New York Post писало, что Андрей Ермак якобы заявлял о намерениях отправиться на фронт после отставки руководителя Офиса президента. Официальных подтверждений этим заявлениям на момент публикации нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины провела беспрецедентную спецоперацию далеко за пределами территории нашего государства, поразив российский танкер так называемого "теневого флота" в нейтральных водах Средиземного моря. Об этом сообщили информированные источники в СБУ.
Операция была осуществлена подразделением "Альфа" СБУ с помощью воздушных беспилотников. Поражение произошло на расстоянии более 2 тысяч километров от Украины. Целью стал танкер QENDIL, который Россия использовала для обхода международных санкций и войны против Украины.



Источник: https://www.slidstvo.info/news/shchodo-sluzhby-yoho-vin-do-mene-ne-zvertavsia-denys-yermak-pro-svoho-brata-andriia/
