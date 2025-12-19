Ушел ли Ермак в ВСУ: ответ Генштаба

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не проходит службу в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Следствие.Инфо со ссылкой на ответ Генерального штаба ВСУ.

Служба Андрея Ермака в ВСУ

Журналисты обратились в Генштаб с запросом, присоединился ли Ермак к Силам обороны Украины и к какому именно роду войск. В Сухопутных войсках официально сообщили, что эксочельщик ОП в их рядах службу не проходит.

Также журналисты обратились за комментарием к младшему брату Андрею Ермаку — Денису Ермаку. По словам главы СБУ, Денис Ермак служит снайпером в Иностранном легионе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Денис Ермак сообщил, что его брат не обращался к нему по вопросам службы в Силах обороны.

Ранее американское издание The New York Post писало, что Андрей Ермак якобы заявлял о намерениях отправиться на фронт после отставки руководителя Офиса президента. Официальных подтверждений этим заявлениям на момент публикации нет.

