Офицеров 125-й бригады бросили под Купянск в пехоту: что произошло
НОВОСТИ

Офицеров 125-й бригады бросили под Купянск в пехоту: что произошло

Офицеров, проваливших задачу, отправили в пехоту под Купянск

19 декабря 2025, 17:55
Автор:
Ткачова Марія

В 125-й ОВМБр Третьего армейского корпуса офицеров, небрежно относившихся к службе и не выполнивших боевые задания, перевели в пехоту на Купянское направление, чтобы проявить себя непосредственно в бою.

Офицеров 125-й бригады бросили под Купянск в пехоту: что произошло

Офицеры в пехоте

Об этом сообщил новый комбриг бригады Владимир Фокин. В подразделении также была проведена проверка знаний офицерского состава. По его словам, личный состав впервые ощутил принцип справедливости.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий подчеркнул: командиры несут прямую ответственность за жизнь бойцов, а ошибочные решения имеют реальную цену, поэтому проверка офицеров и их участие в боевых действиях являются вопросом профессионализма и выживания подразделения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не проходит службу в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Следствие.Инфо со ссылкой на ответ Генерального штаба ВСУ.
Журналисты обратились в Генштаб с запросом, присоединился ли Ермак к Силам обороны Украины и к какому именно роду войск. В Сухопутных войсках официально сообщили, что эксочельщик ОП в их рядах службу не проходит. Также журналисты обратились за комментарием к младшему брату Андрею Ермаку — Денису Ермаку. По словам главы СБУ, Денис Ермак служит снайпером в Иностранном легионе Главного управления разведки Минобороны Украины. Денис Ермак сообщил, что его брат не обращался к нему по вопросам службы в Силах обороны. Ранее американское издание The New York Post писало, что Андрей Ермак якобы заявлял о намерениях отправиться на фронт после отставки руководителя Офиса президента. Официальных подтверждений этим заявлениям на момент публикации нет.



Источник: https://t.me/TCH_channel/206503
