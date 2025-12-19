Скандал в ЕС: Орбан сомневается, что Россия напала на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное скандальное заявление по поводу войны России против Украины, поставив под сомнение сам факт агрессии. Об этом сообщает венгерское издание HVG, цитирующее слова главы правительства.

Орбан про войну против Украины

Заявление прозвучало в контексте критики решения Европейского Союза о выделении Украине кредита и возможном использовании замороженных российских активов для помощи Киеву. По словам Орбана, такие шаги якобы могут иметь серьезные последствия для ЕС и даже быть "равнозначными оглашению войны".

В то же время венгерский премьер заявил, что сам кредит, в итоге одобренный странами Евросоюза, не означает немедленного вступления ЕС в войну. Однако, по его словам, за это решение "в конце концов будут платить европейцы".

"Они [европейцы] спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают о том, насколько это морально правильное дело — помогать маленькой стране, на которую напали, хотя оно, конечно, не такое уж маленькое и не совсем ясно, кто на кого напал", — заявил Орбан.

Он также добавил, что, по его мнению, помощь подвергшейся насилию стране "ничего не стоит сейчас", но финансовые последствия этой поддержки будут ощущать граждане стран ЕС в будущем.

Это не первое заявление Орбана, вызывающее резкую критику со стороны партнеров по ЕС и Украине. Венгерский премьер системно выступает против военной и финансовой помощи Киеву, блокирует или тормозит совместные решения Евросоюза и неоднократно озвучивал тезисы, созвучные российской пропаганде.

