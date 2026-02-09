Скандал у Бєлгороді: губернатор закликає рф не бити по Україні

Губернатора Бєлгородської області Вʼячеслава Гладкова звинуватили у висловлюваннях, які в російських владних колах назвали "неприпустимими" та такими, що "попахують державною зрадою".

Губернатор Бєлгородської області закликає РФ не бити по Україні

Як повідомляє джерело, близьке до регіонального уряду, відповідна заява пролунала незадовго до офіційного оголошення про нові проблеми з енергетикою в Бєлгороді та часткову евакуацію мешканців. За словами співрозмовника, Гладков емоційно висловив невдоволення тим, що Москва не погодилася посилити систему протиповітряної оборони області.

Зі слів джерела, губернатор неодноразово звертався до федерального центру з проханням надати додаткові засоби ППО, однак отримував відповідь, що наразі це неможливо. Причиною називали близькість регіону до території України, що ускладнює захист області.

У приватній розмові, як стверджує співрозмовник, Гладков нібито заявив, що спочатку регіону мають надати ППО, а вже після цього здійснювати удари по Україні, оскільки Бєлгород фактично залишається беззахисним і щоразу зазнає ударів у відповідь. Такі слова, за оцінкою джерела, викликали серйозне обурення серед частини місцевих чиновників.

Журналісти звернулися за коментарем до джерела, близького до Кремля. Там заявили, що подібні висловлювання, якщо вони мали місце, можуть бути розцінені як "слова зрадника", і пообіцяли перевірити достовірність інформації та вжити заходів у разі її підтвердження.

Офіційних коментарів від самого Гладкова щодо цієї інформації наразі не надходило.

