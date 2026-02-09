logo

Скандал в Белграде: губернатор призывает РФ не бить по Украине

Губернатора Белгородской области обвинили в словах о необходимости сначала усилить ПВО региона, а уже потом продолжать удары по Украине

9 февраля 2026, 14:39
Автор:
Ткачова Марія

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова обвинили в высказываниях, которые в российских властных кругах назвали "недопустимыми" и "попахивающими государственной изменой".

Скандал в Белграде: губернатор призывает РФ не бить по Украине

Губернатор Белградской области призывает рф не бить по Украине

Как сообщает источник, близкий к региональному правительству, соответствующее заявление прозвучало незадолго до официального объявления о новых проблемах с энергетикой в Белгороде и частичной эвакуации жителей. По словам собеседника, Гладков эмоционально выразил недовольство тем, что Москва не согласилась усилить систему противовоздушной обороны области.

По словам источника, губернатор неоднократно обращался в федеральный центр с просьбой предоставить дополнительные средства ПВО, однако получал ответ, что это невозможно. Причиной называли близость региона к территории Украины, что усложняет защиту области.

В частном разговоре, как утверждает собеседник, Гладков якобы заявил, что сначала региону должны предоставить ПВО, а уже после этого осуществлять удары по Украине, поскольку Белгород фактически остается беззащитным и каждый раз испытывает ответные удары. Такие слова, по оценке источника, вызвали серьезное возмущение среди части местных чиновников.

Журналисты обратились за комментарием к источнику, близкому Кремлю. Там заявили, что подобные высказывания, если они имели место, могут быть расценены как "слова предателя" и пообещали проверить достоверность информации и принять меры в случае ее подтверждения.

Официальных комментариев от самого Гладкова по поводу этой информации пока не поступало.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары Сил обороны Украины по энергетической инфраструктуре России являются ответом на постоянные атаки РФ, однако их нельзя считать "зеркальными".



Источник: https://t.me/kremlin_secrets/6767
