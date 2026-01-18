Скандал навколо військового кладовища: надгучна заява Юрія Бутусова

Журналіст Юрій Бутусов публічно розкритикував Міністерство у справах ветеранів через кадрове рішення, пов’язане з Національним військовим меморіальним кладовищем. Йдеться про призначення Володимира Петрова на посаду фахівця з комунікацій установи.

Юрій Бутусов про Володимира Петрова

За словами Бутусова, Петров є відомим проросійським пропагандистом, який у минулому відкрито заявляв про роботу на команду Віктора Януковича та роками поширював наративи, що дискредитували Україну. Журналіст вважає, що діяльність Петрова була складовою російської інформаційної кампанії проти української держави.

Окреме обурення викликало те, що Петров, за твердженням Бутусова, отримав офіційне бронювання від мобілізації у зв’язку з роботою на військовому кладовищі. На думку журналіста, комунікацією з родинами загиблих військових та побратимами полеглих героїв мали б займатися ветерани, поранені військові або люди з беззаперечною проукраїнською репутацією, а не особи зі скандальним минулим.

Бутусов також звернув увагу на роль керівництва кладовища. Він заявив, що директор установи Пронюткін, який погодив призначення та бронювання Петрова, не відповідає займаній посаді та не демонструє розуміння відповідальності, пов’язаної з формуванням команди такого чутливого державного об’єкта.

Журналіст наголосив, що попри суспільний резонанс Володимира Петрова досі не звільнено з посади. Таку ситуацію Бутусов назвав свідомим приниженням пам’яті загиблих українських військових і демонстрацією слабкої протидії проросійським впливам у тилових структурах.

Окремо він звернувся до міністра у справах ветеранів Юлії Калмикової, висловивши здивування зволіканням із кадровими рішеннями. За його словами, у період волонтерської діяльності Калмикова демонструвала послідовну підтримку військових, однак нинішня ситуація, на думку Бутусова, ставить під сумнів готовність міністерства захищати честь ветеранів і пам’ять полеглих.

Журналіст поставив питання, чи здатне керівництво Міністерства у справах ветеранів усунути осіб із проросійським минулим від роботи в інституціях, які мають символічне значення для українського суспільства, та чи буде дана належна оцінка кадровим рішенням, що викликали суспільне обурення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у новому радіоперехопленні, здобутому українською розвідкою, командир російських окупаційних сил наказує розшукати й роззброїти військового, який утік із бойової позиції разом зі зброєю.