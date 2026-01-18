Скандал вокруг военного кладбища: сверхгромкое заявление Юрия Бутусова

Журналист Юрий Бутусов публично раскритиковал Министерство по делам ветеранов из-за кадрового решения, связанного с Национальным военным мемориальным кладбищем. Речь идет о назначении Владимира Петрова на должность специалиста по коммуникациям учреждения.

Юрий Бутусов про Владимира Петрова

По словам Бутусова, Петров является известным пророссийским пропагандистом, который в прошлом открыто заявлял о работе на команду Виктора Януковича и годами распространял дискредитировавшие Украину нарративы. Журналист считает, что деятельность Петрова была составной частью российской информационной кампании против украинского государства.

Отдельное возмущение вызвало то, что Петров, по утверждению Бутусова, получил официальное бронирование от мобилизации в связи с работой на военном кладбище. По мнению журналиста, коммуникацией с семьями погибших военных и собратьями павших героев должны заниматься ветераны, раненые военные или люди с бесспорной проукраинской репутацией, а не люди со скандальным прошлым.

Бутусов также указал на роль руководства кладбища. Он заявил, что директор учреждения Пронюткин, согласовавший назначение и бронирование Петрова, не отвечает занимаемой должности и не демонстрирует понимания ответственности, связанной с формированием команды такого чувствительного государственного объекта.

Журналист подчеркнул, что несмотря на общественный резонанс Владимир Петров до сих пор не уволен с должности. Такую ситуацию Бутусов назвал сознательным унижением памяти погибших украинских военных и демонстрацией слабого противодействия пророссийским влияниям в тыловых структурах.

Отдельно он обратился к министру по делам ветеранов Юлии Калмыковой, выразив недоумение промедлением с кадровыми решениями. По его словам, в период волонтерской деятельности Калмыкова демонстрировала последовательную поддержку военных, однако нынешняя ситуация, по мнению Бутусова, подвергает сомнению готовность министерства защищать честь ветеранов и память павших.

Журналист поставил вопрос, способно ли руководство Министерства по делам ветеранов отстранить лиц с пророссийским прошлым от работы в институтах, имеющих символическое значение для украинского общества, и будет ли дана надлежащая оценка кадровым решениям, вызвавшим общественное возмущение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в новом радиоперехвате, добытом украинской разведкой, командир российских оккупационных сил приказывает разыскать и разоружить сбежавшего из боевой позиции военного вместе с оружием.