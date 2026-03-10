logo_ukra

Скандал навколо monobank: прапор Росії чи Словенії

Скандал навколо monobank: клієнтці заблокували рахунок через російський прапор

10 березня 2026, 20:37
В Україні виник скандал навколо monobank після того, як клієнтці відмовили в обслуговуванні під час відеоверифікації через прапор на задньому фоні, який співробітники банку прийняли за російський.

Скандал навколо monobank: прапор Росії чи Словенії

Скандал навколо monobank через російський прапор

Про ситуацію у соцмережах написав співзасновник банку Олег Гороховський. Він опублікував фотографію клієнтки з іронічним коментарем, у якому пояснив, що її рахунок заблокували після відеоверифікації.

Скандал навколо monobank: прапор Росії чи Словенії - фото 2

Згодом Гороховський заявив, що в Україні "не може бути захисту персональних даних для колаборантів", натякаючи на нібито проросійську позицію клієнтки.

Однак сама дівчина пояснила, що на фото був не російський, а прапор Словенії. 


Скандал навколо monobank: прапор Росії чи Словенії - фото 2

За її словами, знімок зробили не в її кімнаті, а в квартирі подруги-словенки. Також вона повідомила, що наразі живе в Німеччині.

Крім того, дівчина заявила, що її родичі служать у Збройних силах України.

Скандал навколо monobank: прапор Росії чи Словенії - фото 2

Після цього користувачі соцмереж розкритикували Гороховського за те, що він оприлюднив фото клієнтки та особисту інформацію, а також публічно висміяв її.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що колишня співробітниця благодійного фонду волонтерського медичного батальйону Госпітальєри Анна Скольбушевська, відома під ніком "Адмірал Няв", виїхала за кордон, через що розслідування щодо можливого привласнення донатів фактично не просувається. Про це заявила засновниця батальйону Яна Зінкевич.
За її словами, Скольбушевська приблизно шість–сім місяців перебувала на лікуванні від ігрової залежності у реабілітаційному центрі в Броварах. У цей період правоохоронці не могли проводити з нею слідчі дії. Після завершення лікування, як зазначає Зінкевич, її викликали на базу батальйону для проведення тестів на наркотики. Однак у той день Скольбушевська повідомила, що вже перетинає державний кордон. Засновниця батальйону також заявила, що "Госпітальєри" першими звернулися до правоохоронних органів із заявою, однак кримінальне провадження спочатку не зареєстрували через відсутність офіційно визначених потерпілих.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
