Скандал навколо monobank: прапор Росії чи Словенії

В Україні виник скандал навколо monobank після того, як клієнтці відмовили в обслуговуванні під час відеоверифікації через прапор на задньому фоні, який співробітники банку прийняли за російський.

Скандал навколо monobank через російський прапор

Про ситуацію у соцмережах написав співзасновник банку Олег Гороховський. Він опублікував фотографію клієнтки з іронічним коментарем, у якому пояснив, що її рахунок заблокували після відеоверифікації.





Згодом Гороховський заявив, що в Україні "не може бути захисту персональних даних для колаборантів", натякаючи на нібито проросійську позицію клієнтки.

Однак сама дівчина пояснила, що на фото був не російський, а прапор Словенії.







За її словами, знімок зробили не в її кімнаті, а в квартирі подруги-словенки. Також вона повідомила, що наразі живе в Німеччині.

Крім того, дівчина заявила, що її родичі служать у Збройних силах України.





Після цього користувачі соцмереж розкритикували Гороховського за те, що він оприлюднив фото клієнтки та особисту інформацію, а також публічно висміяв її.

