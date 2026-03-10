Скандал навколо monobank: прапор Росії чи Словенії

Рубрики
В Україні виник скандал навколо monobank після того, як клієнтці відмовили в обслуговуванні під час відеоверифікації через прапор на задньому фоні, який співробітники банку прийняли за російський.
Скандал навколо monobank через російський прапор
Про ситуацію у соцмережах написав співзасновник банку Олег Гороховський. Він опублікував фотографію клієнтки з іронічним коментарем, у якому пояснив, що її рахунок заблокували після відеоверифікації.
Згодом Гороховський заявив, що в Україні "не може бути захисту персональних даних для колаборантів", натякаючи на нібито проросійську позицію клієнтки.
Однак сама дівчина пояснила, що на фото був не російський, а прапор Словенії.
За її словами, знімок зробили не в її кімнаті, а в квартирі подруги-словенки. Також вона повідомила, що наразі живе в Німеччині.
Крім того, дівчина заявила, що її родичі служать у Збройних силах України.
Після цього користувачі соцмереж розкритикували Гороховського за те, що він оприлюднив фото клієнтки та особисту інформацію, а також публічно висміяв її.