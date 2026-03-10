Скандал вокруг monobank: флаг России или Словении

В Украине возник скандал вокруг monobank после того, как клиентке отказали в обслуживании во время видеоверификации из-за флага на заднем фоне, которое сотрудники банка приняли за российское.

Скандал вокруг monobank из-за русского флага

О ситуации в соцсетях написал соучредитель банка Олег Гороховский . Он опубликовал фотографию клиентки с ироническим комментарием, в котором объяснил, что ее счет был заблокирован после видеоверификации.





Впоследствии Гороховский заявил, что в Украине "не может быть защиты персональных данных для коллаборантов", намекая на якобы пророссийскую позицию клиентки.

Однако сама девушка объяснила, что на фото было не русское, а флаг Словении.







По ее словам, снимок сделали не в комнате, а в квартире подруги-словенки. Также она сообщила, что сейчас живет в Германии.

Кроме того, она заявила, что ее родственники служат в Вооруженных силах Украины.





После этого пользователи соцсетей подвергли критике Гороховского за то, что он обнародовал фото клиентки и личную информацию, а также публично высмеял ее.

