«Госпітальєрка», яка розтратила донати виїхала за кордон

Колишня співробітниця благодійного фонду волонтерського медичного батальйону Госпітальєри Анна Скольбушевська, відома під ніком "Адмірал Няв", виїхала за кордон, через що розслідування щодо можливого привласнення донатів фактично не просувається. Про це заявила засновниця батальйону Яна Зінкевич.

Розтрата донатів для «Госпітальєрів»

За її словами, Скольбушевська приблизно шість–сім місяців перебувала на лікуванні від ігрової залежності у реабілітаційному центрі в Броварах. У цей період правоохоронці не могли проводити з нею слідчі дії.

Після завершення лікування, як зазначає Зінкевич, її викликали на базу батальйону для проведення тестів на наркотики. Однак у той день Скольбушевська повідомила, що вже перетинає державний кордон.

Засновниця батальйону також заявила, що "Госпітальєри" першими звернулися до правоохоронних органів із заявою, однак кримінальне провадження спочатку не зареєстрували через відсутність офіційно визначених потерпілих.

Пізніше провадження відкрили після звернення режисера Нарімана Алієва та журналіста Максима Щербини. Вони повідомили, що у січні 2024 року зібрали 235 тисяч гривень на пальне для "Госпітальєрів" і передали ці кошти Скольбушевській, але гроші до фонду не надійшли.

Втім, згодом з’ясувалося, що вони також не можуть бути визнані потерпілими, оскільки передали не власні кошти, а гроші, зібрані від інших людей.

За словами Зінкевич, зараз у справі з’явилася людина, яка переказувала власні гроші і погодилася виступити потерпілою. Батальйон оплатив для неї адвоката, який представлятиме її інтереси.

Скандал навколо Скольбушевської розгорівся ще у 2024 році, коли користувачі соцмереж звинуватили її у витраті донатів на азартні ігри та особисті витрати.

Після цього у батальйоні заявили, що вона не працює у фонді з грудня 2023 року. Згодом її офіційно виключили з підрозділу зі здачею всього майна та символіки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнська добровольча армія виступила з офіційною заявою щодо ситуації навколо медичного добровольчого батальйону Госпітальєри.