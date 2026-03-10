Бывшая сотрудница благотворительного фонда волонтерского медицинского батальона Госпитальеры Анна Скольбушевская , известная под ником "Адмирал Няв", выехала за границу, из-за чего расследование возможного присвоения донатов фактически не продвигается. Об этом заявила основательница батальона Яна Зинкевич .

Растрата донатов для «Госпитальеров»

По ее словам, Скольбушевская около шести-семи месяцев находилась на лечении от игровой зависимости в реабилитационном центре в Броварах. В этот период правоохранители не могли проводить с ней следственные действия.

После завершения лечения, как отмечает Зинкевич, она была вызвана на базу батальона для проведения тестов на наркотики. Однако в тот день Скольбушевская сообщила, что уже пересекает государственную границу.

Основательница батальона также заявила, что "Госпитальеры" первыми обратились в правоохранительные органы с заявлением, однако уголовное производство поначалу не зарегистрировали из-за отсутствия официально определенных потерпевших.

Позже производство было открыто после обращения режиссера Наримана Алиева и журналиста Максима Щербины. Они сообщили, что в январе 2024 года собрали 235 тысяч гривен на топливо для Госпитальеров и передали эти средства Скольбушевской, но деньги в фонд не поступили.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что они тоже не могут быть признаны пострадавшими, поскольку передали не собственные средства, а деньги, собранные от других людей.

По словам Зинкевич, сейчас по делу появился человек, который переводил собственные деньги и согласился выступить потерпевшим. Батальон оплатил для нее адвоката, представляющего ее интересы.

Скандал вокруг Скольбушевской разгорелся еще в 2024 году, когда пользователи соцсетей обвинили ее в расходе донатов на азартные игры и личные расходы.

После этого в батальоне заявили, что она не работает в фонде с декабря 2023 года. Впоследствии ее официально исключили из подразделения со сдачей всего имущества и символики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странская добровольческая армия выступила с официальным заявлением о ситуации вокруг медицинского добровольческого батальона Госпитальеры.