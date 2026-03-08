Скандал навколо донатів «Госпітальєрам»: що кажуть в армії України

Українська добровольча армія виступила з офіційною заявою щодо ситуації навколо медичного добровольчого батальйону Госпітальєри.

Скандал навколо донатів «Госпітальєрам»

У заяві йдеться, що УДА висловлює повну підтримку батальйону та його командирці Яні Зінкевич на тлі поширення у соціальних мережах інформації про нібито відсутність звітності щодо донатів.

В Українській добровольчій армії наголосили, що "Госпітальєри" з 2014 року рятують життя українських військових на фронті. За цей час, за їхніми словами, парамедики-добровольці допомогли десяткам тисяч бійців по всій лінії бойових дій.

УДА підкреслила, що прозорість і відкритість у роботі добровольчих підрозділів є важливою складовою довіри суспільства. Саме тому командування батальйону працює над підготовкою зведених звітів.

Також у заяві зазначається, що поширення неперевіреної інформації та маніпуляцій навколо діяльності добровольчих підрозділів може бути спробою дискредитації добровольчого руху та волонтерських ініціатив, які допомагають українським військовим від початку війни.

УДА закликала суспільство та медіа користуватися лише перевіреними фактами й утримуватися від поширення непідтверджених звинувачень.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у соціальній мережі X (Twitter) розгорівся скандал навколо волонтерського медичного підрозділу "Госпітальєри". Користувачі платформи почали поширювати інформацію про можливу непрозорість збору донатів.

У публікаціях стверджується, що з донатних банок, на які збирали кошти для потреб підрозділу, нібито регулярно знімали гроші, а звітність щодо використання цих коштів не публікувалася. Також у дописах зазначають, що організація нібито не має єдиного офіційно оформленого фонду. Натомість, за словами авторів повідомлень, існує кілька юридичних осіб — ТОВ, громадських організацій та благодійних фондів, пов’язаних між собою.

