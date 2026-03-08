Скандал вокруг донатов «Госпитальерам»: что говорят в армии Украины

Рубрики
Украинская добровольческая армия выступила с официальным заявлением о ситуации вокруг медицинского добровольческого батальона Госпитальеры .
Скандал вокруг донатов «Госпитальерам»
В заявлении говорится, что УГА выражает полную поддержку батальона и его командирке Яне Зинкевич на фоне распространения в социальных сетях информации о якобы отсутствии отчетности по донатам.
В Украинской добровольческой армии отметили, что "Госпитальеры" с 2014 года спасают жизнь украинских военных на фронте. За это время парамедики-добровольцы помогли десяткам тысяч бойцов по всей линии боевых действий.
УГА подчеркнула, что прозрачность и открытость в работе добровольческих подразделений является важной составляющей доверия общества. Именно поэтому командование батальона работает над подготовкой сводных отчетов.
Также в заявлении отмечается, что распространение непроверенной информации и манипуляций вокруг деятельности добровольческих подразделений может являться попыткой дискредитации добровольческого движения и волонтерских инициатив, которые помогают украинским военным с начала войны.
УГА призвала общество и медиа пользоваться проверенными фактами и воздерживаться от распространения неподтвержденных обвинений.