Скандал вокруг донатов «Госпитальерам»: что говорят в армии Украины


Скандал вокруг донатов «Госпитальерам»: что говорят в армии Украины

Украинская добровольческая армия поддержала батальон «Госпитальеры» после обвинений в соцсетях

8 марта 2026, 20:58
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинская добровольческая армия выступила с официальным заявлением о ситуации вокруг медицинского добровольческого батальона Госпитальеры .

Скандал вокруг донатов «Госпитальерам»: что говорят в армии Украины

Скандал вокруг донатов «Госпитальерам»

В заявлении говорится, что УГА выражает полную поддержку батальона и его командирке Яне Зинкевич на фоне распространения в социальных сетях информации о якобы отсутствии отчетности по донатам.

В Украинской добровольческой армии отметили, что "Госпитальеры" с 2014 года спасают жизнь украинских военных на фронте. За это время парамедики-добровольцы помогли десяткам тысяч бойцов по всей линии боевых действий.

УГА подчеркнула, что прозрачность и открытость в работе добровольческих подразделений является важной составляющей доверия общества. Именно поэтому командование батальона работает над подготовкой сводных отчетов.

Также в заявлении отмечается, что распространение непроверенной информации и манипуляций вокруг деятельности добровольческих подразделений может являться попыткой дискредитации добровольческого движения и волонтерских инициатив, которые помогают украинским военным с начала войны.

УГА призвала общество и медиа пользоваться проверенными фактами и воздерживаться от распространения неподтвержденных обвинений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в социальной сети X (Twitter) разгорелся скандал вокруг волонтерского медицинского подразделения "Госпитальеры". Пользователи платформы стали распространять информацию о возможной непрозрачности сбора донатов.
В публикациях утверждается, что с донатных банок, на которые собирали средства для нужд подразделения, якобы регулярно снимали деньги, а отчетность по использованию этих средств не публиковалась. Также в сообщениях отмечают, что у организации якобы нет единого официально оформленного фонда. По словам авторов сообщений, существует несколько юридических лиц — ООО, общественных организаций и благотворительных фондов, связанных между собой.



Источник: https://t.me/uda_army/19051
