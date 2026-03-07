logo_ukra

Скандал навколо «Госпітальєрів»: на що пішли донати українців
Скандал навколо «Госпітальєрів»: на що пішли донати українців

7 березня 2026, 17:54
Ткачова Марія

У соціальній мережі X (Twitter) розгорівся скандал навколо волонтерського медичного підрозділу "Госпітальєри". Користувачі платформи почали поширювати інформацію про можливу непрозорість збору донатів.

У публікаціях стверджується, що з донатних банок, на які збирали кошти для потреб підрозділу, нібито регулярно знімали гроші, а звітність щодо використання цих коштів не публікувалася.

Також у дописах зазначають, що організація нібито не має єдиного офіційно оформленого фонду. Натомість, за словами авторів повідомлень, існує кілька юридичних осіб — ТОВ, громадських організацій та благодійних фондів, пов’язаних між собою.


Крім того, користувачі заявляють про існування двох юридичних осіб у Великій Британії, через які, за їхніми словами, було зібрано близько 1,3 мільйона фунтів стерлінгів.

У соцмережах також зазначають, що звітність щодо використання цих коштів нібито не оприлюднювалася.


Наразі офіційної реакції представників "Госпітальєрів" на поширені звинувачення немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у районі населеного пункту Гришине на північний захід від Покровська тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська намагаються просунутися у глиб селища та закріпитися у забудові.
За інформацією українських військових, противник здійснює спроби інфільтрації малими групами. Основні зусилля окупантів спрямовані на просування зі східної частини населеного пункту до центральної. Ворог намагається закріпитися серед зруйнованих будівель та використовує їх як укриття для подальшого наступу. Водночас, попри складну безпекову ситуацію, у Гришиному досі залишаються цивільні мешканці.



Джерело: https://x.com/okhudetska/status/2030079111922684104?s=46
