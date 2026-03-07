Скандал навколо «Госпітальєрів»: на що пішли донати українців

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У соціальній мережі X (Twitter) розгорівся скандал навколо волонтерського медичного підрозділу "Госпітальєри". Користувачі платформи почали поширювати інформацію про можливу непрозорість збору донатів.
Донати на збори «Госпітальєрам»
У публікаціях стверджується, що з донатних банок, на які збирали кошти для потреб підрозділу, нібито регулярно знімали гроші, а звітність щодо використання цих коштів не публікувалася.
Також у дописах зазначають, що організація нібито не має єдиного офіційно оформленого фонду. Натомість, за словами авторів повідомлень, існує кілька юридичних осіб — ТОВ, громадських організацій та благодійних фондів, пов’язаних між собою.
Крім того, користувачі заявляють про існування двох юридичних осіб у Великій Британії, через які, за їхніми словами, було зібрано близько 1,3 мільйона фунтів стерлінгів.
У соцмережах також зазначають, що звітність щодо використання цих коштів нібито не оприлюднювалася.
Наразі офіційної реакції представників "Госпітальєрів" на поширені звинувачення немає.