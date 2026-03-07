Скандал вокруг «Госпитальеров»: на что пошли донаты украинцев

В социальной сети X (Twitter) разгорелся скандал вокруг волонтерского медицинского подразделения "Госпитальеры". Пользователи платформы стали распространять информацию о возможной непрозрачности сбора донатов.

Донаты на сборы «Госпитальерам»

В публикациях утверждается, что с донатных банок, на которые собирали средства для нужд подразделения, якобы регулярно снимали деньги, а отчетность по использованию этих средств не публиковалась.

Также в сообщениях отмечают, что у организации якобы нет единого официально оформленного фонда. По словам авторов сообщений, существует несколько юридических лиц — ООО, общественных организаций и благотворительных фондов, связанных между собой.







Кроме того, пользователи заявляют о существовании двух юридических лиц в Великобритании, по которым, по их словам, было собрано около 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

В соцсетях также отмечают, что отчетность по использованию этих средств якобы не обнародовалась.







Пока официальной реакции представителей "Госпитальеров" на распространенные обвинения нет.

