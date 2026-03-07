logo

Война с Россией Скандал вокруг «Госпитальеров»: на что пошли донаты украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал вокруг «Госпитальеров»: на что пошли донаты украинцев

В соцсетях разразился скандал вокруг донатов «Госпитальеров»

7 марта 2026, 17:54
Автор:
Ткачова Марія

В социальной сети X (Twitter) разгорелся скандал вокруг волонтерского медицинского подразделения "Госпитальеры". Пользователи платформы стали распространять информацию о возможной непрозрачности сбора донатов.

Скандал вокруг «Госпитальеров»: на что пошли донаты украинцев

Донаты на сборы «Госпитальерам»

В публикациях утверждается, что с донатных банок, на которые собирали средства для нужд подразделения, якобы регулярно снимали деньги, а отчетность по использованию этих средств не публиковалась.

Также в сообщениях отмечают, что у организации якобы нет единого официально оформленного фонда. По словам авторов сообщений, существует несколько юридических лиц — ООО, общественных организаций и благотворительных фондов, связанных между собой.


Кроме того, пользователи заявляют о существовании двух юридических лиц в Великобритании, по которым, по их словам, было собрано около 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

В соцсетях также отмечают, что отчетность по использованию этих средств якобы не обнародовалась.


Пока официальной реакции представителей "Госпитальеров" на распространенные обвинения нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в районе населенного пункта Гришино к северо-западу от Покровска продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска пытаются продвинуться в глубь селения и закрепиться в застройке.
По информации украинских военных, противник предпринимает попытки инфильтрации малыми группами. Основные усилия окупантов направлены на продвижение из восточной части населенного пункта в центральную. Враг пытается закрепиться среди разрушенных построек и использует их как укрытие для дальнейшего наступления. В то же время, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, в Гришином до сих пор остаются гражданские жители.



Источник: https://x.com/okhudetska/status/2030079111922684104?s=46
