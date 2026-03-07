Селище під жахливим тиском росіян: цивільні застрягли серед руїн

У районі населеного пункту Гришине на північний захід від Покровська тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська намагаються просунутися у глиб селища та закріпитися у забудові.

Ситуація в селищі Гришине на Покровському напрямку

За інформацією українських військових, противник здійснює спроби інфільтрації малими групами. Основні зусилля окупантів спрямовані на просування зі східної частини населеного пункту до центральної.

Ворог намагається закріпитися серед зруйнованих будівель та використовує їх як укриття для подальшого наступу.

Водночас, попри складну безпекову ситуацію, у Гришиному досі залишаються цивільні мешканці.

Військовослужбовці 155 окремої механізованої бригади у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ показали відео, на якому видно, як зараз виглядає життя у селищі.

На кадрах видно значні руйнування житлових будинків і інфраструктури, які стали наслідком тривалих бойових дій.

У деяких районах противник ховається серед руїн і використовує знищену забудову як позиції, тоді як частина місцевих жителів змушена жити фактично поруч із лінією бойових зіткнень.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на дорогах, які ведуть до прифронтових територій на Донбасі, почали ремонтувати дорожнє покриття. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".

За його словами, роботи могли розпочатися напередодні або одразу після візиту президента Володимира Зеленського до прифронтових районів. Військовий зазначив, що відновлення доріг може позитивно вплинути на логістику та полегшити пересування транспорту. Крім того, це допоможе зменшити витрати на ремонт автомобілів, оскільки нинішній стан доріг у прифронтовій зоні значно погіршує технічний стан машин.

