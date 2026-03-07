Невже так можна було: що змінилося на фронті після приїзду Зеленського

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
На дорогах, які ведуть до прифронтових територій на Донбасі, почали ремонтувати дорожнє покриття. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".
Ремонт доріг в Донецькій області
За його словами, роботи могли розпочатися напередодні або одразу після візиту президента Володимира Зеленського до прифронтових районів.
Військовий зазначив, що відновлення доріг може позитивно вплинути на логістику та полегшити пересування транспорту.
Крім того, це допоможе зменшити витрати на ремонт автомобілів, оскільки нинішній стан доріг у прифронтовій зоні значно погіршує технічний стан машин.
За словами "Алекса", поїздка на Донбас і пересування дорогами регіону часто стає серйозним випробуванням для техніки.
Водночас він звернув увагу, що якість ремонту може бути тимчасовою. Роботи виконуються у складних погодних умовах, а якщо йдеться лише про латання ям, то проблему доведеться вирішувати знову вже наступної зими.