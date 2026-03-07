logo_ukra

Невже так можна було: що змінилося на фронті після приїзду Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Невже так можна було: що змінилося на фронті після приїзду Зеленського

На дорогах до прифронтових територій почали ремонтувати покриття — військовий. За його словами, це може покращити логістику та зменшити витрати на ремонт техніки.

7 березня 2026, 16:43
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На дорогах, які ведуть до прифронтових територій на Донбасі, почали ремонтувати дорожнє покриття. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".

Невже так можна було: що змінилося на фронті після приїзду Зеленського

Ремонт доріг в Донецькій області

За його словами, роботи могли розпочатися напередодні або одразу після візиту президента Володимира Зеленського до прифронтових районів.

Військовий зазначив, що відновлення доріг може позитивно вплинути на логістику та полегшити пересування транспорту.

Крім того, це допоможе зменшити витрати на ремонт автомобілів, оскільки нинішній стан доріг у прифронтовій зоні значно погіршує технічний стан машин.

За словами "Алекса", поїздка на Донбас і пересування дорогами регіону часто стає серйозним випробуванням для техніки.

Водночас він звернув увагу, що якість ремонту може бути тимчасовою. Роботи виконуються у складних погодних умовах, а якщо йдеться лише про латання ям, то проблему доведеться вирішувати знову вже наступної зими.

Джерело: https://t.me/officer_33/6738
