Неужели так можно было: что изменилось на фронте по приезде Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Неужели так можно было: что изменилось на фронте по приезде Зеленского

На дорогах к прифронтовым территориям начали ремонтировать покрытие – военный. По его словам, это может улучшить логистику и снизить затраты на ремонт техники

7 марта 2026, 16:43
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На дорогах, ведущих к прифронтовым территориям в Донбассе, начали ремонтировать дорожное покрытие. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

Неужели так можно было: что изменилось на фронте по приезде Зеленского

Ремонт дорог в Донецкой области

По его словам, работы могли начаться накануне или сразу после визита президента Владимира Зеленского в прифронтовые районы.

Военный отметил, что восстановление дорог может положительно повлиять на логистику и облегчить передвижение транспорта.

Кроме того, это поможет снизить затраты на ремонт автомобилей, поскольку нынешнее состояние дорог в прифронтовой зоне значительно ухудшает техническое состояние машин.

По словам "Алекса", поездка на Донбасс и передвижение по дорогам региона часто становится серьезным испытанием для техники.

В то же время он обратил внимание, что качество ремонта может быть временным. Работы выполняются в сложных погодных условиях, а если речь идет только о латении ям, то проблему придется решать снова уже в следующую зиму.

Источник: https://t.me/officer_33/6738
