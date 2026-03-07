Поселок под ужасным давлением россиян: гражданские застряли среди руин

Рубрики
В районе населенного пункта Гришино северо-западнее Покровска продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска пытаются продвинуться в глубь селения и закрепиться в застройке.
Ситуация в поселке Гришино на Покровском направлении
По информации украинских военных, противник предпринимает попытки инфильтрации малыми группами. Основные усилия окупантов направлены на продвижение из восточной части населенного пункта в центральную.
Враг пытается закрепиться среди разрушенных построек и использует их как укрытие для дальнейшего наступления.
В то же время, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, в Гришином до сих пор остаются гражданские жители.
Военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск показали видео, на котором видно, как сейчас выглядит жизнь в поселке.
На кадрах видны значительные разрушения жилых домов и инфраструктуры, ставшие следствием длительных боевых действий.
В некоторых районах противник скрывается среди руин и использует уничтоженную застройку как позиции, в то время как часть местных жителей вынуждена жить фактически рядом с линией боевых столкновений.