logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Поселок под ужасным давлением россиян: гражданские застряли среди руин
commentss НОВОСТИ Все новости

Поселок под ужасным давлением россиян: гражданские застряли среди руин

Гражданские среди разрушенных домов: как сегодня выглядит Гришино на Покровском направлении

7 марта 2026, 17:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В районе населенного пункта Гришино северо-западнее Покровска продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска пытаются продвинуться в глубь селения и закрепиться в застройке.

Поселок под ужасным давлением россиян: гражданские застряли среди руин

Ситуация в поселке Гришино на Покровском направлении

По информации украинских военных, противник предпринимает попытки инфильтрации малыми группами. Основные усилия окупантов направлены на продвижение из восточной части населенного пункта в центральную.

Враг пытается закрепиться среди разрушенных построек и использует их как укрытие для дальнейшего наступления.

В то же время, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, в Гришином до сих пор остаются гражданские жители.

Военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск показали видео, на котором видно, как сейчас выглядит жизнь в поселке.

На кадрах видны значительные разрушения жилых домов и инфраструктуры, ставшие следствием длительных боевых действий.

В некоторых районах противник скрывается среди руин и использует уничтоженную застройку как позиции, в то время как часть местных жителей вынуждена жить фактически рядом с линией боевых столкновений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на дорогах, ведущих к прифронтовым территориям на Донбассе, начали ремонтировать дорожное покрытие. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Алексом".
По его словам, работы могли начаться накануне или сразу после визита президента Владимира Зеленского в прифронтовые районы. Военный отметил, что восстановление дорог может положительно повлиять на логистику и облегчить передвижение транспорта. Кроме того, это поможет снизить затраты на ремонт автомобилей, поскольку нынешнее состояние дорог в прифронтовой зоне значительно ухудшает техническое состояние машин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/corps7DSHV/1174
Теги:

Новости

Все новости