Поселок под ужасным давлением россиян: гражданские застряли среди руин

В районе населенного пункта Гришино северо-западнее Покровска продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска пытаются продвинуться в глубь селения и закрепиться в застройке.

Ситуация в поселке Гришино на Покровском направлении

По информации украинских военных, противник предпринимает попытки инфильтрации малыми группами. Основные усилия окупантов направлены на продвижение из восточной части населенного пункта в центральную.

Враг пытается закрепиться среди разрушенных построек и использует их как укрытие для дальнейшего наступления.

В то же время, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, в Гришином до сих пор остаются гражданские жители.

Военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск показали видео, на котором видно, как сейчас выглядит жизнь в поселке.

На кадрах видны значительные разрушения жилых домов и инфраструктуры, ставшие следствием длительных боевых действий.

В некоторых районах противник скрывается среди руин и использует уничтоженную застройку как позиции, в то время как часть местных жителей вынуждена жить фактически рядом с линией боевых столкновений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на дорогах, ведущих к прифронтовым территориям на Донбассе, начали ремонтировать дорожное покрытие. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

По его словам, работы могли начаться накануне или сразу после визита президента Владимира Зеленского в прифронтовые районы. Военный отметил, что восстановление дорог может положительно повлиять на логистику и облегчить передвижение транспорта. Кроме того, это поможет снизить затраты на ремонт автомобилей, поскольку нынешнее состояние дорог в прифронтовой зоне значительно ухудшает техническое состояние машин.

