Скандал навколо майбутньої офіцерки України: донати в рублях та заклик до дружби народів

У мережі з’явилася інформація про курсантку 4-го курсу Національної академії Державної прикордонної служби України Анну Мамченко, яка, за даними з відкритих джерел, веде діяльність на російських платформах і отримує оплату у рублях.

Курсантка академії ДПСУ закликає дружити росіян та українців

Повідомляється, що 20-річна курсантка створює відеоконтент на YouTube, а також користується російськими сервісами, зокрема "Яндекс" і "Вконтактє". Крім того, за наявною інформацією, вона має рахунок у російському банку та продає рекламу, отримуючи оплату виключно у рублях.

Зазначається, що подібною діяльністю вона займається не перший рік. У своїх соцмережах дівчина також висловлювала позиції про необхідність "дружби" між українцями та росіянами, а також писала, що у її середовищі "забувають про війну".







Після хвилі запитань щодо її діяльності, курсантка згадала, що її батько загинув на війні.

Водночас зазначається, що вже за кілька місяців вона може отримати офіцерське звання.







Офіційних коментарів від навчального закладу чи профільних органів щодо цієї ситуації наразі немає.

Експерти наголошують, що подібні випадки потребують перевірки, оскільки можуть стосуватися питань інформаційної безпеки та дотримання стандартів служби.

