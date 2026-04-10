«Зіпсована Пасха»: українці масово скаржаться та матюкаються

Українці масово скаржаться на відключення електроенергії напередодні Великодня, зокрема через неможливість підготувати святкову випічку.

Українці про відключення світла напередодні Великодня

У соцмережах з’являються повідомлення про те, що через перебої зі світлом люди не встигають спекти паски, а дехто навіть говорить про "зіпсоване свято".

У ДТЕК пояснили, що ситуація пов’язана насамперед із триваючими атаками росії на енергетичну інфраструктуру.

Додатковим фактором стала погода. Через похмурі дні сонячні електростанції виробляють менше енергії, тоді як споживання, навпаки, зростає — люди масово використовують електрообігрівачі.

У компанії зазначають, що графіки відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі та рішень Укренерго.

Енергетики також у жартівливій формі звернулися до космічної місії Artemis II з проханням "розігнати хмари", щоб збільшити генерацію сонячної енергії.

Фахівці наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою через постійні обстріли, а тому громадян просять відповідально ставитися до споживання електроенергії.

Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися підвищених заходів безпеки напередодні та під час святкування Великодня.

У відомстві зазначають, що фіксують регулярні спроби російських спецслужб дестабілізувати ситуацію всередині України, особливо у період великих релігійних свят, коли зростає кількість масових зібрань. Попри заяви країни-агресора про так зване "перемир’я", загрози залишаються актуальними. За інформацією СБУ, ворог продовжує використовувати інформаційно-психологічні операції, а також може вдаватися до провокацій, диверсій та терактів. Основними цілями, за даними служби, можуть стати місця масового перебування людей — незалежно від їхнього призначення чи розташування.

