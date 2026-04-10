Головна Новини Суспільство Скандали «Зіпсована Пасха»: українці масово скаржаться та матюкаються
«Зіпсована Пасха»: українці масово скаржаться та матюкаються

Українці скаржаться на відключення світла перед Великоднем, але енергетики пояснюють — причина в атаках рф і погоді

10 квітня 2026, 20:36
Ткачова Марія

Українці масово скаржаться на відключення електроенергії напередодні Великодня, зокрема через неможливість підготувати святкову випічку.

«Зіпсована Пасха»: українці масово скаржаться та матюкаються

Українці про відключення світла напередодні Великодня

У соцмережах з’являються повідомлення про те, що через перебої зі світлом люди не встигають спекти паски, а дехто навіть говорить про "зіпсоване свято".

У ДТЕК пояснили, що ситуація пов’язана насамперед із триваючими атаками росії на енергетичну інфраструктуру.

Додатковим фактором стала погода. Через похмурі дні сонячні електростанції виробляють менше енергії, тоді як споживання, навпаки, зростає — люди масово використовують електрообігрівачі.

У компанії зазначають, що графіки відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі та рішень Укренерго.

Енергетики також у жартівливій формі звернулися до космічної місії Artemis II з проханням "розігнати хмари", щоб збільшити генерацію сонячної енергії.

Фахівці наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою через постійні обстріли, а тому громадян просять відповідально ставитися до споживання електроенергії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися підвищених заходів безпеки напередодні та під час святкування Великодня.
У відомстві зазначають, що фіксують регулярні спроби російських спецслужб дестабілізувати ситуацію всередині України, особливо у період великих релігійних свят, коли зростає кількість масових зібрань. Попри заяви країни-агресора про так зване "перемир’я", загрози залишаються актуальними. За інформацією СБУ, ворог продовжує використовувати інформаційно-психологічні операції, а також може вдаватися до провокацій, диверсій та терактів. Основними цілями, за даними служби, можуть стати місця масового перебування людей — незалежно від їхнього призначення чи розташування.



Джерело: https://www.threads.com/@mavka__1/post/DW6-EpiDGQD
