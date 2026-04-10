«Зіпсована Пасха»: українці масово скаржаться та матюкаються

Ткачова Марія
Українці масово скаржаться на відключення електроенергії напередодні Великодня, зокрема через неможливість підготувати святкову випічку.
Українці про відключення світла напередодні Великодня
У соцмережах з’являються повідомлення про те, що через перебої зі світлом люди не встигають спекти паски, а дехто навіть говорить про "зіпсоване свято".
У ДТЕК пояснили, що ситуація пов’язана насамперед із триваючими атаками росії на енергетичну інфраструктуру.
Додатковим фактором стала погода. Через похмурі дні сонячні електростанції виробляють менше енергії, тоді як споживання, навпаки, зростає — люди масово використовують електрообігрівачі.
У компанії зазначають, що графіки відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі та рішень Укренерго.
Енергетики також у жартівливій формі звернулися до космічної місії Artemis II з проханням "розігнати хмари", щоб збільшити генерацію сонячної енергії.
Фахівці наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою через постійні обстріли, а тому громадян просять відповідально ставитися до споживання електроенергії.